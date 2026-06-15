Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Жители района Cтамбула устроили многодневные протесты против McDonald's
Yeni Safak: Жители района Cтамбула более 250 дней протестуют против McDonald's
Жители стамбульского района Бахчелиэвлер уже более 250 дней выходят к будущему ресторану McDonald's, выражая бойкотом бренда поддержку палестинцам.
Акция продолжается уже 252 дня в районе Бахчелиэвлер стамбульского округа Ускюдар, передает РИА «Новости».
Каждый вечер между вечерней и ночной молитвами местные жители собираются у здания, где планируется открыть ресторан McDonald's, их дежурство фактически превратилось в постоянный общественный пост.
Один из активистов Джемаль Уян заявил: «Мы сами должны решать, с кем хотим соседствовать. Мы не хотим видеть рядом с собой такой бренд». Отмечается, что наиболее активное участие в протестах принимают женщины и дети.
Фон для этих акций создала израильская военная операция в секторе Газа, начавшаяся в октябре 2023 года. После нее в Турции усилились кампании бойкота международных брендов, которые часть общества связывает с поддержкой Израиля. Среди них чаще всего звучат сети ресторанов McDonald's и кофеен Starbucks, против которых проходят акции в разных городах, а активисты призывают отказаться от их продукции в знак солидарности с палестинцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Турции резко осудил расширение военной операции Израиля в Газе и потребовал немедленного прекращения боевых действий.
Ранее на фоне акций в поддержку Палестины по всему миру полиция Монреаля разогнала студенческий протест против связей университета и его спонсоров с Израилем.