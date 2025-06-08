7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.9 комментариев
Вблизи аэропорта в штате Теннеси разбился самолет на 20 пассажиров
Около полудня в штате Теннеси потерпел крушение небольшой самолет
Самолет с, предположительно, 16-20 пассажирами на борту потерпел крушение в штате Теннесси, примерно в 60 милях (96,5 км) к югу от Нэшвилла около полудня.
Полиция сообщает, что около 12:15 по местному времени (20.15 мск) самолет для прыжков с парашютом разбился в Таллахоме, штат Теннесси, недалеко от регионального аэропорта Таллахомы, передает местный NewsChannel5.
Предположительно, на борту самолета находилось около 16–20 человек. Четыре человека были доставлены в больницу, двое из них получили серьезные травмы, а двое других небольшие ссадины.
По словам Лайла Рассела, представителя администрации города Таллахома, где произошла катастрофа, в результате крушения никто не погиб, уточнил CNN.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в населенном пункте Коршенбройх на западе Германии произошло крушение легкомоторного самолета.