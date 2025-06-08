Вблизи аэропорта в штате Теннеси разбился самолет на 20 пассажиров

Около полудня в штате Теннеси потерпел крушение небольшой самолет

Tекст: Ирма Каплан

Полиция сообщает, что около 12:15 по местному времени (20.15 мск) самолет для прыжков с парашютом разбился в Таллахоме, штат Теннесси, недалеко от регионального аэропорта Таллахомы, передает местный NewsChannel5.

Предположительно, на борту самолета находилось около 16–20 человек. Четыре человека были доставлены в больницу, двое из них получили серьезные травмы, а двое других небольшие ссадины.

По словам Лайла Рассела, представителя администрации города Таллахома, где произошла катастрофа, в результате крушения никто не погиб, уточнил CNN.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в населенном пункте Коршенбройх на западе Германии произошло крушение легкомоторного самолета.