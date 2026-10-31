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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    26 комментариев
    31 октября 2026, 10:43 • Новости дня

    Глава МИД Германии Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи

    ZDF: Глава МИД ФРГ Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Российская Федерация не является частью западной семьи, однако подчеркнул необходимость ведения диалога с Москвой.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости вести диалог с Москвой даже по спорным вопросам, однако отказался считать ее частью западной семьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ZDF.

    «А такой семьей мы с Россией на данный момент действительно не являемся», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что совместная фотография с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может вызвать ложное ощущение единства.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об испуге Вадефуля перед фотографированием с российским коллегой на проходящем в Атланте совещании глав внешнеполитических ведомств стран G20. При этом месяц назад немецкий министр сам напрашивался на переговоры с Лавровым и позировал перед журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о насмешках западных изданий над министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем из-за его страха перед совместным снимком с российским коллегой.

    Вадефуль собирался принять участие в совместном фотографировании с главой МИД России на полях мероприятия.

    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

    Комментарии (11)
    30 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные издания начали высмеивать министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за его страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече G20 в США.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

    «Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    31 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу

    Немецкий политик Фронмайер назвал безумием решение ЕК по российскому газу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    «Разве это не безумие?.. Российский газ должен исчезнуть навсегда. А немцы должны продолжать платить ужасающие суммы, потому что этого хочет Европейская комиссия», – передает RT его сообщение в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил об ударе Европы по собственной промышленности и социальной сфере из-за отказа от российского газа.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

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    30 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии

    Лавров встретился с главой МИД Японии Мотэги на полях G20 в Атланте

    Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии состоялась на полях заседания СМИД G20 в американском городе Атланта, передает РИА «Новости».

    Отношения двух стран обострились после начала спецоперации на Украине, когда Токио резко усилил антироссийскую риторику и присоединился к санкциям против Москвы. А в октябре в Южно-Сахалинске по обвинению в шпионаже быд задержан корреспондент газеты «Хоккайдо симбун».

    Предыдущие полноценные переговоры Лаврова и Мотэги проходили 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

    В прошлом месяце глава российского внешнеполитического ведомства выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии содержательной беседы между Лавровым и Мотэги в Маниле.

    Комментарии (2)
    31 октября 2026, 01:10 • Новости дня
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    Лавров раскритиковал приглашение Польши на встречу глав МИД стран G20
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Единоличное приглашение Вашингтоном Польши в G20 нарушает принципы многосторонней дипломатии, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте.

    «Американцы просто пригласили польского министра, он приехал и сел на кресло, которое ему они поставили. Конечно, это нарушает принципы дипломатии и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединения, таких как «Двадцатка», работают на основе консенсуса», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

    Он считает, что присутствие Польши ничего не добавляет объединению, и потребности в еще одном европейском голосе нет. Министр отметил, что по объему экономики Польша не попадает в категорию стран G20.

    Кроме того, Лавров указал, что Восточную Европу уже представляют страны, входящие в Евросоюз и НАТО, чьи интересы в G20 представлены изначально.

    «[Польша], как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия. В Восточной Европе есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений уже достаточно представляют те, кто входит в G20 с самого начала», – подчеркнул Лавров.

    При этом он назвал G20 дееспособным и жизнеспособным форматом. Под председательством трех членов БРИКС принимались и реализовывались неплохие решения, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в октябре осудила попытки США исключить ЮАР из саммита G20.

    Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил о нарушении сбалансированного состава объединения в случае включения туда Польши.

    Летом посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал неубедительными аргументы Польши в пользу получения постоянного места в G20.

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    30 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Мероприятие проходит 30 и 31 октября, передает РИА «Новости». Оно должно стать подготовительным этапом к саммиту «двадцатки», который ожидается в декабре в Майами.

    Российская делегация планирует использовать встречу для продвижения идей укрепления основ многополярного мира. Ожидается, что Москва выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов с целью усиления влияния государств Востока и Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности на встрече G20.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о планах министра возглавить делегацию России на мероприятии в Атланте.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании главы МИД России на этом совещании.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

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    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    30 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

    DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль примет участие в совместном фотографировании с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи G20 в США.

    Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

    Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

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    30 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Лавров на переговорах в Атланте посоветовал главе МИД Японии сосредоточиться

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях министерского заседания G20 в американской Атланте призвал собеседника сосредоточиться.

    Министры иностранных дел России и Японии провели переговоры на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости». Отмечается, что встреча прошла по запросу японской стороны.

    МИД России распространил видеозапись начала беседы глав ведомств.

    «Я весь во внимании. Я слушаю. Вы сказали, что вы хотели бы сосредоточиться на чем-то. Сосредоточьтесь», – сказал Лавров.

    В ответ Мотэги спросил, может ли он продолжить. Российский министр ответил утвердительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Лавров провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    На встрече Лавров заявил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления полноценного межгосударственного диалога.

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    30 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    На стройплощадке оборонного концерна Rheinmetall в Германии загорелась техника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы федеральной земли Гессен расследуют возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall неподалеку от аэропорта Кассель.

    В ночь на пятницу на территории промышленного парка в западной части Германии произошло возгорание трех единиц строительной техники, а также повреждение находившихся рядом машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление полиции Северного Гессена.

    На основании предварительных данных полиция квалифицировала произошедшее как поджог, на месте инцидента работают криминалисты. Возводящийся неподалеку от аэропорта Кассель объект предназначен для предприятий оборонно-промышленного комплекса ФРГ.

    Строительная площадка принадлежит оборонному концерну Rheinmetall, пишет DPA. Компания намеревалась разместить на этой территории логистический и учебный комплекс, а также центр испытаний беспилотных летательных аппаратов. В августе совместно с правительством федеральной земли Гессен было объявлено о планах вложить в проект более 260 млн евро.

    Концерн является одним из крупнейших европейских производителей военной техники и вооружений. Как ранее отмечала Financial Times, Rheinmetall стал одним из главных бенефициаров роста глобальной нестабильности на фоне поставок Германией танков, боевых машин пехоты и артиллерийских боеприпасов на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    На прошлой неделе неизвестные злоумышленники подожгли десять грузовиков и фургонов на территории филиала машиностроительной компании в Лейпциге.

    В августе государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон сообщил о задержании предполагаемых виновников пожара на объекте оборонного предприятия в Таллине.

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    30 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Лавров и Рубио на заседании глав МИД G20 сели за соседние столы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета министров иностранных дел G20 в Атланте сидят за соседними столами.

    Для участников встречи в США установили столы в форме квадрата, Лавров и Рубио располагаются на двух соседних сторонах, передает РИА «Новости».

    Соседями главы МИД России по столу стали министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и глава дипломатии Мексики Роберто Веласко Альварес.

    Рядом с американским госсекретарем сидят глава МИД Польши Радослав Сикорский и представитель Африканского союза.

    Заседание министров иностранных дел стран G20 проходит в Атланте 30 и 31 октября в преддверии саммита «двадцатки», который состоится в декабре в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США усилили меры безопасности на встрече глав МИД стран G20 в Атланте.

    В четверг МИД России сообщил о планах Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

    В среду уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил о намерении РСПП обратиться к США за временным снятием санкций для участия в саммите G20.

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    30 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    В Германии заявили об усталости от постоянных просьб Киева

    Berliner Zeitung: В Германии устали от просьб Киева о помощи

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии нарастает усталость от Украины и регулярных просьб главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи, пишет Berliner Zeitung.

    Колумнист газеты Николас Бутылин отметил заметную общую усталость от Украины. По его словам, на протяжении четырех с половиной лет в Германии наблюдается одна и та же картина: Владимир Зеленский выступает с одной и той же просьбой о большем количестве оружия и денег, пишет Berliner Zeitung.

    Население ФРГ несет бремя из-за роста цен на электроэнергию, газ и продукты, а также высокого уровня инфляции, в то время как Киев требует выделения дополнительных 27 млрд долларов от Евросоюза.

    Бутылин полагает, что просьбы Украины, которые в 2022 году выглядели как крик о помощи, теперь воспринимаются как бесконечный цикл.

    Автор статьи добавил, что мнение немцев изменилось и по вопросу возвращения граждан Украины на родину. Если весной 2022 года требования отправить беженцев обратно на фронт вызвали бы политическую травлю, то сейчас подобные предложения от чиновников звучат все чаще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг финская активистка Салли Райски сообщила об изъятии 79 детей из семей украинских беженцев в Германии. В начале месяца власти ФРГ отменили автоматическое получение статуса беженца для украинских мужчин призывного возраста.

    До этого газета Bild оценила коэффициент занятости украинских беженцев в ФРГ в 27,1%.

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    30 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    США усилили меры безопасности на встрече глав МИД стран G20 в Атланте

    Встреча глав МИД стран G20 в США стартовала при усиленных мерах безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте, в которой принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, проходит при усиленных мерах безопасности.

    Американские силы правопорядка перекрыли улицы рядом с местом проведения мероприятия и попросили автомобилистов пользоваться обходными путями, передает РИА «Новости».

    Из соображений безопасности кортежи делегаций прибывают на встречу через парковку для гостей вместо парадного входа.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходит в Атланте 30–31 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах дипломата возглавить делегацию России на мероприятии.

    Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил о намерении обратиться к США за временным снятием санкций для участия в саммите G20.

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    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    В одной из стран Евросоюза закончился асфальт

    Мэрия Таллина сделала шокирующее признание. Эстонцы уже привыкли к тому, что их инфраструктура, некогда считавшаяся почти эталонной, ветшает, а уровень жизни, которому завидовали соседи, падает. Но такого удара не ждал никто: в республике закончился асфальт. Разумеется, это связано с Россией. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

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      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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