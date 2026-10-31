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Глава МИД Германии Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи
ZDF: Глава МИД ФРГ Вадефуль отказался считать Россию частью западной семьи
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Российская Федерация не является частью западной семьи, однако подчеркнул необходимость ведения диалога с Москвой.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости вести диалог с Москвой даже по спорным вопросам, однако отказался считать ее частью западной семьи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ZDF.
«А такой семьей мы с Россией на данный момент действительно не являемся», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что совместная фотография с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может вызвать ложное ощущение единства.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об испуге Вадефуля перед фотографированием с российским коллегой на проходящем в Атланте совещании глав внешнеполитических ведомств стран G20. При этом месяц назад немецкий министр сам напрашивался на переговоры с Лавровым и позировал перед журналистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о насмешках западных изданий над министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем из-за его страха перед совместным снимком с российским коллегой.
Вадефуль собирался принять участие в совместном фотографировании с главой МИД России на полях мероприятия.