Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии

Лавров встретился с главой МИД Японии Мотэги на полях G20 в Атланте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Японии состоялась на полях заседания СМИД G20 в американском городе Атланта, передает РИА «Новости».

Отношения двух стран обострились после начала спецоперации на Украине, когда Токио резко усилил антироссийскую риторику и присоединился к санкциям против Москвы. Кроме того, в октябре в Южно-Сахалинске по обвинению в шпионаже задержали корреспондента газеты «Хоккайдо симбун».

Предыдущие полноценные переговоры Лаврова и Мотэги проходили 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

В прошлом месяце глава российского внешнеполитического ведомства выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии содержательной беседы между Лавровым и Мотэги в Маниле.