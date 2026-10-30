Белоруссия создала десантное соединение для защиты границы с Украиной

На юге Белоруссии создали новое десантное соединение у украинской границы

Tекст: Вера Басилая

В регионе завершается подготовка инфраструктуры, личного состава, техники и вооружения, передает ТАСС.

«Прикрыть, защитить вот эти кризисные районы, вот это соединение, в том числе и призвано», – сказал Белый.

Группировка войск прикрытия Белоруссии на южном направлении формируется исходя из численности украинских сил, которая превышает 15 тыс. человек. Основу белорусской группировки составляют силы специальных операций, а также отряды народного ополчения и подразделения территориальной обороны.

Начальник Генштаба добавил, что Киев рассматривает Белоруссию как плацдарм для вторжения и постоянно выдвигает обвинения. При этом местность на границе заминирована, а мосты взорваны. По оценке Белого, целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет, однако существует мощное информационно-психологическое воздействие на население и военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз общим западным границам Союзного государства.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.