Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Белоруссия создала десантное соединение для защиты границы с Украиной
На юге Белоруссии создали новое десантное соединение у украинской границы
Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил о формировании нового десантного соединения в Гомельской области для прикрытия границы с Украиной.
В регионе завершается подготовка инфраструктуры, личного состава, техники и вооружения, передает ТАСС.
«Прикрыть, защитить вот эти кризисные районы, вот это соединение, в том числе и призвано», – сказал Белый.
Группировка войск прикрытия Белоруссии на южном направлении формируется исходя из численности украинских сил, которая превышает 15 тыс. человек. Основу белорусской группировки составляют силы специальных операций, а также отряды народного ополчения и подразделения территориальной обороны.
Начальник Генштаба добавил, что Киев рассматривает Белоруссию как плацдарм для вторжения и постоянно выдвигает обвинения. При этом местность на границе заминирована, а мосты взорваны. По оценке Белого, целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет, однако существует мощное информационно-психологическое воздействие на население и военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз общим западным границам Союзного государства.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.