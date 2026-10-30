Укрэнерго: Киев и три области Украины остались без света

Укрэнерго: В Киеве и трех областях Украины отключили свет из-за повреждений

Tекст: Алексей Дегтярёв

Часть абонентов обесточена в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях, передает РИА «Новости».

Кроме того, в компании сообщили об отключениях на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. В «Укрэнерго» пояснили, что причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о двух массированных и девяти групповых ударах ВС России по предприятиям ВПК и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил жителей Киевской области об отключении света на десять часов.

Во вторник правительство Норвегии выделило Украине 54 млн долларов на энергоподдержку в преддверии зимы.