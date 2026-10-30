Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Укрэнерго: Киев и три области Украины остались без света
Укрэнерго: В Киеве и трех областях Украины отключили свет из-за повреждений
Потребители в Киеве и трех украинских областях остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Часть абонентов обесточена в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях, передает РИА «Новости».
Кроме того, в компании сообщили об отключениях на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. В «Укрэнерго» пояснили, что причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о двух массированных и девяти групповых ударах ВС России по предприятиям ВПК и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил жителей Киевской области об отключении света на десять часов.
Во вторник правительство Норвегии выделило Украине 54 млн долларов на энергоподдержку в преддверии зимы.