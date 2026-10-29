Жителей Киевской области предупредили об отключении света на десять часов

Tекст: Антон Антонов

Одна из подгрупп потребителей столкнется с тремя периодами отключений – с 07.00 до 11.00, с 12.00 до 14.30 и с 17.30 до 21.00. Другая подгруппа останется без света на семь с половиной часов подряд – с 10.30 до 18.00. Наименьший срок отключения – четыре часа, с 14.00 до 18.00, сообщает ДТЭК в соцсетях.

Для остальных жителей региона запланированы отключения продолжительностью от пяти с половиной до восьми с половиной часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своего киевского офиса в результате взрывов.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила об отключении электроснабжения части жителей в пяти областях Украины.