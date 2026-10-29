Бойцы «Ахмата» несли пожилых женщин 4 км при эвакуации из Константиновки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» вынесли на руках пожилых жительниц с окраин Константиновки, которым было тяжело передвигаться самостоятельно. «Наши бойцы встретили группу. Пожилые женщины не могли уже идти. Порядка 3-4 километров несли на себе их», – сообщил командир роты подразделения с позывным Борода, передает РИА «Новости».

По словам одной из эвакуированных, женщины глубоко признательны военным за спасение. Она назвала российских солдат сильными как физически, так и морально.

Всего с окраин населенного пункта бойцами, действующими в составе «Южной» группировки войск, были благополучно выведены 15 мирных жителей.

О полном освобождении Константиновки от украинских подразделений начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 3 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские дроны попытались заминировать предполагаемый маршрут эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки.

В этот же день бойцы полка «Север-Ахмат» успешно эвакуировали 15 человек из этого района.

В среду беженец Сергей Ширедков рассказал о мобилизации жителей Константиновки в ВСУ под видом эвакуации.