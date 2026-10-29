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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    29 октября 2026, 07:36 • Новости дня

    Бойцы «Ахмата» вынесли из Константиновки пожилых женщин на руках

    Бойцы «Ахмата» несли пожилых женщин 4 км при эвакуации из Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» несли на себе пожилых женщин около четырех километров во время эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки в ДНР.

    Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» вынесли на руках пожилых жительниц с окраин Константиновки, которым было тяжело передвигаться самостоятельно. «Наши бойцы встретили группу. Пожилые женщины не могли уже идти. Порядка 3-4 километров несли на себе их», – сообщил командир роты подразделения с позывным Борода, передает РИА «Новости».

    По словам одной из эвакуированных, женщины глубоко признательны военным за спасение. Она назвала российских солдат сильными как физически, так и морально.

    Всего с окраин населенного пункта бойцами, действующими в составе «Южной» группировки войск, были благополучно выведены 15 мирных жителей.

    О полном освобождении Константиновки от украинских подразделений начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 3 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские дроны попытались заминировать предполагаемый маршрут эвакуации мирных жителей с окраин Константиновки.

    В этот же день бойцы полка «Север-Ахмат» успешно эвакуировали 15 человек из этого района.

    В среду беженец Сергей Ширедков рассказал о мобилизации жителей Константиновки в ВСУ под видом эвакуации.

    28 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    Хакеры заявили о причастности полковника ГУР Украины к убийству 26 пленных

    Полковник ГУР Торкотюк оказался причастен к убийству 26 российских пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир специального подразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины полковник Виктор Торкотюк причастен к убийству не менее 26 российских военнопленных, сообщила хакерская группа «КиберБеркут».

    Торкотюк создал спецподразделение «Артан» в 2022 году, передает РИА «Новости». По информации хакеров, в августе-сентябре 2024 года он приказал расстрелять пленных российских военнослужащих в лесу около населенного пункта Липки Харьковской области.

    Кроме того, по его приказу с июля по октябрь 2026 года операторы дронов атаковали на трассе «Новороссия» и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, включая гражданские.

    Также Торкотюк руководил десантной операцией в Крыму в районе Оленевки и Маяка в 2023 году, перед которой приказал подчиненным «стрелять во все, что движется». В 2022 году он попытался форсировать Днепр для захвата плацдарма в Энергодаре, приказав обстреливать гражданскую инфраструктуру из гранатометов и пулеметов.

    Российские военные пресекли попытку высадки десанта у мыса Тарханкут в ночь на 4 октября 2023 года. В 2022 году также были сорваны попытки высадки украинских войск в районе Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир группы спецназа группировки войск «Центр» взял в плен старшего группы Вооруженных сил Украины.

    Ранее пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун предложил украинской армии уйти из Донбасса.

    Кроме того, пленный солдат 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров рассказал о сдаче украинских военных в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка около Избицкого, Старого Салтова, Бугаевки и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Лужками и Суходолом.

    Противник при этом потерял более 195 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Глущенково, Студенока, Моначиновки, Смородьковки в Харьковской области и Богородичного в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и шесть станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Семеновки, Славянска, Камышевахи и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Бокового, Калинино, Шиловки и Викторовки в ДНР, Ивановки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, девять бронемашин и две станции РЭБ.

    Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    28 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Транспортный коллапс в Киеве усилился

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве усилился транспортный коллапс из-за удара по Южному мосту, сообщили украинские СМИ.

    На дорогах образовались огромные пробки, из-за которых по городу почти невозможно проехать. На остановках скапливаются большие толпы, которые «берут штурмом» автобусы, общественный транспорт ходит переполненным, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начался транспортный коллапс и общественный транспорт стал переполненным после закрытия Южного моста, о чем сообщили украинские СМИ, к

    Министерство обороны России заявило о массированном ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве в результате удара.

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    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    28 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Кремль не стал рассматривать Стере и Стубба как переговорщиков от Европы

    Ушаков: Речи о роли Стере и Стубба как переговорщиков от Европы пока не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос, может ли Москва рассматривать кандидатуры премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба как переговорщиков от Европы.

    «Пока об этом речь совершенно не идет и никто ничего не рассматривает, поскольку сейчас есть договоренность о возобновлении только трехсторонних консультаций, причем по линии представителей России, Украины и США», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Ушаков сообщил о договоренности сторон провести новые переговоры при необходимости.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

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    28 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков заявил о победе России на поле боя в зоне спецоперации

    Песков: Россия побеждает на поле боя в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска одерживают победу на поле боя в зоне специальной военной операции и ежедневно расширяют освобожденные территории.

    По его словам, успехи российской армии на передовой признают все профильные эксперты, передают «Вести». «Россия побеждает на поле боя, с каждым днем Россия расширяет территорию освобожденную, и все мало-мальские военные специалисты констатируют это», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что площадь освобожденных территорий в зоне проведения специальной военной операции увеличивается с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал территориальный вопрос возможной темой обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.

    В субботу российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации.

    В пятницу Министерство обороны сообщило об освобождении 13 населенных пунктов.

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    28 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Пушилин предрек крупнейшее в Донбассе сражение за Славянск и Краматорск

    Глава ДНР Пушилин назвал бои за Славянск и Краматорск крупнейшими в Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации станут самыми масштабными в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Безусловно, Славянско-Краматорская агломерация в центре внимания. Там, наверное, самое крупное сражение предстоит, оно еще впереди», – заявил Пушилин ТАСС.

    В середине октября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении группировкой «Центр» города Доброполье и населенного пункта Алексеево-Дружковка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта в ДНР.

    Большинство эвакуированных из освобожденной Константиновки жителей решили получить гражданство России.

    На прошлой неделе назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов республики.

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    29 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще ряд сообщений, в которых говорилось об уничтожении 15, 24, 15 и десяти БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду средства противовоздушной обороны уничтожили 47 летевших на Москву беспилотников.

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Песков: Возможная встреча Путина, Трампа и Зеленского требует длительной работы

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского потребует серьезной предварительной работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков не стал опровергать слова Трампа о перспективах встречи глав России, США и Украины, сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    «Как мы неоднократно говорили, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа», – сказал Песков.

    Отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа о проведении такой встречи «в скором времени», Песков отметил, что, по его мнению, «скорое время – это растяжимое понятие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с Путиным и Зеленским.

    Песков анонсировал обсуждение взаимных гарантий безопасности России и Украины на переговорах в Абу-Даби.

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    29 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Пушилин сообщил о большом количестве горячих точек в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    На линии фронта в ДНР сохраняется много горячих точек, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «Даже после освобождения Доброполья, Алексеево-Дружковки мы видим, что горячих точек еще крайне много», – заявил Пушилин в интервью ТАСС.

    Он добавил, что каждое из направлений фронта в Донецкой народной республике является сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пушилин заявил, что предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации станут самыми масштабными в Донбассе.

    В понедельник он сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта в ДНР.

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    29 октября 2026, 00:22 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников
    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 27 летевших на Москву беспилотников, увеличив общее число сбитых в среду аппаратов до 47, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбила десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем, по словам мэра, ПВО сбила еще 17 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Собянин сообщил об уничтожении 12 направлявшихся в сторону столицы беспилотников.

    Перед этим Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 617 беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 617 беспилотников.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам производства и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 273 040 беспилотников, 672 ЗРК, 31 439 танков и других бронемашин, 1794 боевые машины РСЗО, 36 830 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 823 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне средства ПВО за сутки сбили 645 дронов и две авиабомбы ВСУ.

    Во вторник сообщалось, что Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины.

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    28 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Украинские военные стали минировать тела погибших сослуживцев

    ВСУ заминировали тела погибших военных и мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали минировать тела погибших солдат и мирных жителей, подкладывая под них взрывчатку, сообщил инструктор по боевой подготовке Московского военного округа с позывным «Сапсан».

    «Украинские военнослужащие минируют тела бойцов и мирных жителей, например подкладывая под них гранаты, с февраля 2022 года на многих направлениях специальной военной операции, а при эвакуации гражданских устраивают опасные ловушки», – заявил он РИА «Новости».

    По его словам, российским бойцам всегда нужно оставаться начеку, так как ВСУ «устраивали подлости не только военным, но и гражданским».

    «Сапсан» принимал участие в боях на харьковском, луганском, донецком и запорожском направлениях, в том числе за Волноваху и Работино. Он был ранен и удостоен государственных наград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Копченый» рассказал о минировании бойцами ВСУ тела погибшего сослуживца в Днепропетровской области.

    Также российский стрелок сообщил о минировании боевиками ВСУ трупов животных на константиновском направлении.

    Кроме того, украинские военные осквернили тела павших товарищей для получения семьями выплат за гибель.

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    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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