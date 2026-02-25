  • Новость часаВ результате атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области погибло четыре человека
    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Американский дрон MQ-9 превратили в носителя крылатых ракет
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Краснодарского края
    Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море
    Венгерской оппозиции приписали огромное превосходство над партией Орбана
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение пошлин
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    12 комментариев
    25 февраля 2026, 12:27 • Новости дня

    Британцы возмутились действиями ВСУ с телами погибших

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине военным иногда приходится осквернять тела павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель, пишет Daily Mail.

    Украинским военным иногда приходится осквернять тела погибших товарищей, чтобы их семьи могли получить выплаты за гибель, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Daily Mail.

    Один из бывших солдат ВСУ рассказал, что им приказали отрезать конечности родственнику командира бригады, чтобы подтвердить его смерть, иначе мужчина считался бы пропавшим без вести, а его родные остались бы без компенсации. «Мы понесли ужасные потери… Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах», – приводит издание его слова.

    В материале также приводится случай, когда другой солдат был вынужден обезглавить погибшего товарища, застрявшего в обломках, чтобы его мать могла получить хоть какую-то часть тела сына для захоронения и удостовериться в его смерти.

    Отмечается, что Киев сейчас сталкивается с острой нехваткой военных, а мобилизация сопровождается жесткими действиями со стороны сотрудников военкоматов. В Сети регулярно публикуются видео, где мужчин призывного возраста задерживают силой, зачастую с применением насилия, и увозят на микроавтобусах.

    Многие украинцы стараются уклониться от службы: бегут из страны нелегально, скрываются в домах, не выходят на улицу и даже поджигают военкоматы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Российские подразделения взяли под контроль Риздвянку в Запорожской области.

    25 февраля 2026, 04:12 • Новости дня
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    Комментарии (12)
    24 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Комментарии (8)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    Комментарии (22)
    24 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей»

    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса, применив грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC использовал резкое выражение, чтобы отвергнуть возможность вывода подразделений ВСУ из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Просто вывести ВСУ из Донбасса – это, между нами, чушь собачья», – заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что не рассматривает такой сценарий как вариант урегулирования конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на то, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является ключевым условием российской стороны для мирного урегулирования.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

    Владимир Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (11)
    24 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Эксперт Кнутов: Взрыв у Савеловского вокзала направлен против российского общества

    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Комментарии (3)
    24 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обновленный план украинского руководства предполагает защиту инфраструктуры, остановку наступления российских войск и нанесение ущерба экономике России, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

    Приоритетом украинские власти называют защиту инфраструктуры, а именно закрытие неба над территорией страны, передает «Комсомольская правда».

    Для этого Киев планирует укрепить системы противовоздушной обороны и наладить перехват беспилотников. Также заявлено о намерениях остановить продвижение российских сил на земле, в море и киберпространстве.

    Третьей целью плана Федоров указал нанесение России экономического урона.

    До этого Федоров заявил о намерении Франции передать Киеву истребители Mirage 2000. Военный эксперт Алексей Анпилогов называл инициативу Запада по созданию «воздушного щита» для Украины технически нереализуемой.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (10)
    24 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне

    Долгов посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне

    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский после обвинений в адрес России в якобы начале третьей мировой войны должен сдаться, заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

    «Сдаться ему посоветую, сдаться нам. Приехать в кандалах, в наручниках в Москву. Это оптимальный вариант для него. Чем раньше, тем лучше. И для Украины хорошо, и будет для народа Украины», – сказал Долгов, передает «Газета.Ru».

    Он подчеркнул, что именно киевский режим и поддерживающие его европейские страны подталкивают мир к глобальному конфликту. По мнению дипломата, Россия, напротив, стремится предотвратить новую мировую войну.

    Дипломат считает, что главной угрозой международной безопасности является киевский режим, который получает вооружение от стран Запада, в первую очередь от Европы. По мнению Долгова, именно эти государства разжигают войну.

    В заключение Долгов отметил, что Россия отвечает Украине и Европе на поле боя в зоне спецоперации, при этом не отказываясь от возможности дипломатии для урегулирования конфликта.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    Комментарии (4)
    24 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Государства так называемой коалиции желающих заявили о готовности направить войска на Украину в рамках многоуровневых гарантий безопасности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам встречи лидеров указано, что коалиция подтвердила намерение отправить свои силы на Украину. В документе говорится о планах по формированию многонациональных сил при поддержке США, что станет частью обеспечения так называемых многоуровневых гарантий безопасности для Киева, передает RT.

    На встрече лидеры приветствовали усилия Вашингтона, направленные на продвижение мирных переговоров, и подчеркнули важность участия в этом процессе всех заинтересованных сторон.

    Лидеры призвали Россию согласиться на полное и безусловное прекращение огня и заявили о намерении предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности, включая поддержку многонациональных сил для Украины, что обсуждалось на встрече в Париже в январе 2026 года.

    Также представители государств коалиции подтвердили свою приверженность ужесточению экономического давления на Россию, в том числе через введение новых санкций.

    Ранее Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военных на Украину после завершения боевых действий.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (8)
    24 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Федерации ожидает, что парламенты Британии и Франции публично отреагируют на сообщения о возможном обсуждении передачи ядерного оружия Киеву, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

    Совет Федерации ожидает, что парламентарии Британии и Франции, а также соответствующие международные институты выразят свою позицию по поводу возможного тайного сговора премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия Украине, передает ТАСС.

    Валентина Матвиенко подчеркнула, что парламентарии или призовут лидеров Британии и Франции к ответственности, либо разделят с ними ответственность за действия, которые противоречат международному праву. Она добавила: «Такие действия всерьез снижают уровень безопасности для британцев и французов, а также на континенте в целом».

    Матвиенко обратила внимание на то, что Совет Федерации уже направил соответствующее обращение к зарубежным коллегам и международным институтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это намерение является вопиющим нарушением международного права.

    Члены Совфеда обратились к международным организациям с призывом проверить информацию о возможной передаче ядерного оружия на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим поставить ядерное оружие киевскому режиму.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением
    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Намерение Парижа и Лондона вооружить Киев ядерной бомбой является вопиющим нарушением международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения, передает ТАСС.

    Песков отметил, что российский парламент уже призвал коллег в Британии и Франции инициировать расследования по этому вопросу.

    «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения Службы внешней разведки о действиях Парижа и Лондона.

    Песков отдельно выделил важность информации о передаче Киеву ядерной бомбы в контексте текущего конфликта в Европе. По его словам, такие действия угрожают всему режиму нераспространения.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Совет Федерации потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву.

    Комментарии (13)
    25 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает за соблюдение международных обязательств по нераспространению ядерного оружия и призывает всех участников сохранять спокойствие на фоне сообщений о поставках, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай последовательно выступает против применения ядерного оружия и настаивает на недопустимости ядерной войны, передает РИА «Новости». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине Великобританией и Францией.

    Она подчеркнула важность строгого соблюдения всех международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

    Мао Нин отметила, что не располагает конкретной информацией о ситуации, освещенной Службой внешней разведки России, однако подтвердила неизменную позицию Пекина по ядерному вопросу. Китайские дипломаты призывают к ответственности и международному диалогу по вопросам ядерной безопасности.

    В ответ на просьбу прокомментировать заявления СВР, официальный представитель КНР подчеркнула, что Пекин призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить недопонимания и эскалации.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине ядерное оружие.

    Представитель британского премьера Кира Стармера опроверг информацию о работе Лондона и Парижа над такими поставками.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западные страны в практическом манипулировании данной проблематикой.

    Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти намерены передать Киеву беспилотники и боеприпасы в рамках займа на 90 млрд евро, включив их в первый пакет помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции «коалиции желающих» в Киеве.

    Евросоюз собирается обеспечить Киев новыми дронами и боеприпасами до Пасхи, передают «Вести». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «коалиции желающих», прошедшей в Киеве.

    Она отметила, что кредит в размере 90 млрд евро предназначен для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины.

    По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен оказать помощь Киеву в полном объеме, независимо от выбранного формата. Основной задачей первого пакета помощи станет поставка беспилотников и боеприпасов. «Наша цель – выполнить его до Пасхи», – заявила глава Еврокомиссии.

    Газета New York Times писала, что Европа приостановила финансовую поддержку Киеву в критический для него момент.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится о приверженности «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», при этом за нее проголосовали 107 страна, против – 12 и 51 страна воздержалась, включая Соединенные Штаты.

    В принятой на Генассамблее ООН 24 февраля резолюции содержится призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    «Американская делегация настаивала на отдельном голосовании по пунктам о территориальной целостности Украины и международном праве, однако их предложение было отклонено», – передает France24.

    Заместитель посла США Тэмми Брюс заявила: «Мы приветствуем призыв ООН к прекращению огня». Она также отметила, что «некоторые формулировки резолюции, вероятно, отвлекут внимание от дипломатических усилий», но не уточнила, какие именно.

    Украинские представители выразили разочарование позицией США. Замминистра иностранных дел Украины Мариана Бетса отметила, что Россия не проявляет готовности остановить спецоперацию, несмотря на международные усилия. Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Белый дом усилить давление на Москву и выразила надежду на принятие американским конгрессом законопроекта о тарифах и вторичных санкциях против государств, сотрудничающих с Россией.

    Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила, что Украине следует сосредоточиться на дипломатии для прекращения войны, «а не на инициировании очередного политизированного голосования».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах. «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину. Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи.

    Комментарии (0)
    Главу ОПГ обвинили в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево
    В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
    Европейская разведка увидела угрозу в храмах РПЦ
    Друг Трампа поставил под угрозу военный контракт Германии
    Экс-главком ВМФ анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    NYT: Чистки ослабили высшее руководство армии Китая
    Экс-невесте Лепса Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами

    Британия и Франция вновь подводят мир к опасной черте: по данным Службы внешней разведки, Лондон и Париж намерены передать Киеву ядерное оружие. Если это произойдет, ситуация выйдет на качественно новый уровень угроз – в первую очередь для безопасности России. Москва будет вынуждена реагировать жестко, а попытки сохранить в мире режим нераспространения и вовсе потеряет всякий смысл. Чем еще чреваты необдуманные действия европейских столиц? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

