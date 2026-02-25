У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин заявил о скором запуске тестирования инфраструктуры цифрового рубля
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство и Центробанк в скором времени начнут активное тестирование инфраструктуры цифрового рубля.
Свое заявление глава кабмина сделал, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, передает РИА «Новости».
«То, что касается цифрового рубля, то сейчас мы с коллегами из Банка России, из министерства финансов будем активно начинать тестировать инфраструктуру уже в ближайшее время. Это непростая история, крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции – и потом уже вместе с Банком России посмотреть, какими мы будем объемами использовать ее», – подчеркнул Мишустин.
Напомним, в июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты в торговле.
В сентябре стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.
