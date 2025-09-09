Стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору

Юрист Хромченко: Россияне с октября смогут получать выплаты в цифровых рублях

Tекст: Мария Иванова

Россияне смогут получать социальные выплаты, включая пенсии и пособия, в цифровых рублях уже с 1 октября, передает ТАСС. Для этого потребуется согласие клиента на открытие счета и наличие банковского приложения, сообщил Максим Хромченко.

По его словам, «начиная с октября 2025 года предусматривается возможность выплаты цифровыми рублями некоторых статей расходов федерального бюджета Российской Федерации». Перечень выплат, которые можно будет осуществлять в цифровых рублях, определят правительство вместе с Центробанком, однако сейчас этот список еще не опубликован.

С точки зрения Минфина, переход на цифровой рубль повысит прозрачность бюджета и позволит эффективнее контролировать движение государственных средств. Хромченко пояснил, что все операции с цифровыми рублями будут отслеживаться государством, поскольку технология полностью разработана госструктурами.

Для использования цифрового рубля понадобится согласие клиента, выраженное при подписании типового договора, и приложение банка. Операции можно будет проводить сразу после открытия счета, а крупнейшие банки уже подключили свои приложения к платформе цифрового рубля в рамках тестирования.

Эксперт отметил, что отличие цифрового рубля от криптовалюты заключается главным образом в возможности отслеживания всех операций государством, тогда как криптовалюта анонимна и ее сложнее контролировать.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты в торговле.

Между тем глава Сбербанка Герман Греф заявил, что цифровой рубль пока не используется россиянами для расчетов массово.

Ранее россиянам напомнили, что многие социальные выплаты назначаются автоматически.