Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России
Президент России Владимир Путин заявил, что расходы на армию и оборонную промышленность не являются пустыми тратами, а приводят к значительным качественным изменениям.
В четверг Путин встретился с руководителями парламентских фракций и подчеркнул, что такие расходы требуют значительных ресурсов, но они оправданы. «У нас и «оборонка» качественно изменилась, и армия качественно изменилась. И конечно, это требует ресурсов, это не пустые расходы», – заявил президент, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Андрей Белоусов доложил Путину о начале совместных стратегических учений «Запад-2025», включающих участие белорусских и зарубежных военных.