Белоусов доложил Путину о проведении учений «Запад-2025»

Белоусов доложил о масштабных учениях «Запад-2025» Путину

Tекст: Денис Тельманов

О начале проведения учений «Запад-2025» министр обороны Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, передает ТАСС.

В мероприятии участвуют органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения ВКС, воздушно-десантные войска, силы Северного и Балтийского флотов.

Со стороны Белоруссии привлекаются войска, входящие в региональную группировку. Белоусов подчеркнул, что в учениях также принимают участие воинские контингенты и оперативные группы зарубежных оборонных ведомств.

По его словам, учебные задачи решаются в рамках операций на западном и северо-западном стратегических направлениях, а также коалиционной группировкой войск иностранных государств на условном нижегородском направлении. Министр отдельно отметил международный компонент учений и значимость взаимодействия с союзниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии приняли участие представители США, что стало неожиданностью для военных и международных наблюдателей.

Белорусские и российские военные в ходе учений провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник». Индийские военные также приняли участие в учениях, что вызвало дискуссии на Западе о самостоятельности Дели вне британской сферы влияния.

