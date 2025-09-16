  • Новость часаПутин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю
    Минтруд объявил о готовящихся изменениях расчета больничных и декретных
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 18:59 • Новости дня

    Белоусов доложил Путину о проведении учений «Запад-2025»

    Белоусов доложил о масштабных учениях «Запад-2025» Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину о начале совместных стратегических учений «Запад-2025», включающих участие белорусских и зарубежных военных.

    О начале проведения учений «Запад-2025» министр обороны Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, передает ТАСС.

    В мероприятии участвуют органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения ВКС, воздушно-десантные войска, силы Северного и Балтийского флотов.

    Со стороны Белоруссии привлекаются войска, входящие в региональную группировку. Белоусов подчеркнул, что в учениях также принимают участие воинские контингенты и оперативные группы зарубежных оборонных ведомств.

    По его словам, учебные задачи решаются в рамках операций на западном и северо-западном стратегических направлениях, а также коалиционной группировкой войск иностранных государств на условном нижегородском направлении. Министр отдельно отметил международный компонент учений и значимость взаимодействия с союзниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии приняли участие представители США, что стало неожиданностью для военных и международных наблюдателей.

    Белорусские и российские военные в ходе учений провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник». Индийские военные также приняли участие в учениях, что вызвало дискуссии на Западе о самостоятельности Дели вне британской сферы влияния.

    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    Комментарии (14)
    16 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин сделал КНР щедрый подарок, российская сторона готова поставлять в Китай компоненты для гражданских авиалайнеров, пишет издание Baijiahao.

    Решение вызвало удивление среди западных стран, так как ожидалось, что Россия будет просить у Пекина помощь, а не проявлять щедрость, говорится в материле Baijiahao, передает АБН24.

    Подчеркивается, что Россия ранее не спешила делиться подобными разработками, поэтому готовность к такому шагу стала неожиданной для Запада.

    В США действия Путина вызвали раздражение, поскольку поддержка КНР российскими технологиями может усилить позиции Китая на фоне западных санкций.

    По мнению авторов, действия российской стороны вызвали негодование в США.

    Китайские аналитики считают, что этот шаг не является простой щедростью, а отражает долгосрочные интересы Москвы. Россия осознает невозможность ослабления санкций в ближайшее время и заинтересована в укреплении экономических связей с Востоком. Поставки авиационных технологий создадут долгосрочную зависимость КНР от России и укрепят стратегическое партнерство.

    «Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта», – заключили авторы.

    В конце августа портал Sohu сообщал, что российский президент перед посещением саммита ШОС и военного парада в Пекине сделал неожиданный «подарок» китайской стороне. Россия готова поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса.

    Глава Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков пояснял, что новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что для России выгодно возможное перекрытие поставок американских двигателей для китайского лайнера C919.

    Комментарии (12)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 06:46 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины

    Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США

    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин рассказал о росте ВВП России с начала года

    Путин: ВВП России вырос на 1,1% за семь месяцев с начала года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валовой внутренний продукт России в июле увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. А за 7 месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Французские истребители Rafale с авиабазы Сен-Дизье прибыли на базу в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 10:25 • Новости дня
    В России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью

    В России разработали дрон «Зефир-М», способный зависать в воздухе до суток

    Tекст: Мария Иванова

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов, выполняя задачи ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы, сообщили в «Народном фронте».

    Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» разработали новый беспилотный летательный аппарат «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток, передает ТАСС

    Платформа предназначена для работы в качестве ретранслятора связи, что позволит увеличить дальность использования ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    По словам представителя компании-производителя Ярослава, «Зефир-М» – многоцелевая платформа с несущей способностью от десяти до 30 килограммов. «Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», – отметил он.

    Разработчики подчеркивают, что аппарат может быть оснащен различными полезными нагрузками в зависимости от задач: от ретрансляторов связи до осветительных систем и оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы. Основная цель – повысить эффективность работы других видов беспилотных систем на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях.

    Ранее стало известно, что производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно. «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39

    Ростех: Х-39 эффективно поражает сложные цели благодаря ювелирной настройке

    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Управляемая ракета Х-39, способная передавать на вертолет изображение в двух диапазонах, успешно поразила пункт управления беспилотниками на Украине, разрушив почти целый этаж здания, отметили в Ростехе.

    Минобороны России опубликовало видеозапись поражения пункта управления беспилотниками ВСУ легкой управляемой ракетой Х-39, сообщается в Telegram-канале Ростеха. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение почти целого этажа здания противника.

    В Ростехе подчеркнули, что система управления Х-39 позволяет оператору выбирать уязвимые места объектов, направляя ракету под оптимальным углом. Ракета передает на борт вертолета изображение в видимом и инфракрасном диапазоне, что обеспечивает точность наведения. В данном случае оператор выбрал точку попадания в стык перекрытия и фасада сооружения.

    Эксперты отметили, что возможность тонкой настройки траектории в реальном времени увеличивает эффективность поражения сложных и движущихся целей. Боеприпас оснащен мощной боевой частью, что позволяет уничтожать как бронетехнику, так и защищенные объекты.

    Ракеты Х-39 используются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Также указывается, что Х-39 обладают высокой степенью защиты от радиоэлектронной борьбы противника.

    Напомним, на прошлой неделе Ростех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    Ростех рарнее начал поставки новых систем подавления дронов «Двина-100М».

    Ростех назвал «Панцирь-МЕ» единственным комплексом без слепых зон.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 04:26 • Новости дня
    Красников: Попечительский совет РАН во главе с Путиным может собраться осенью

    Tекст: Антон Антонов

    Осенью ожидается заседание попечительского совета Российской академии наук, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава РАН академик Геннадий Красников.

    «Мы ожидаем, что оно состоится осенью», – приводит слова Красникова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин утвердил новый состав попечительского совета РАН, заняв пост его председателя. В совет также вошли премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РАН – важнейший институт России.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 11:37 • Новости дня
    Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации

    Дрон-бомбардировщик «Кощей» начал применяться в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» с максимальной нагрузкой до 15 кг начал выполнять задачи по доставке грузов и бомбардировке на Авдеевском направлении.

    Дрон-бомбардировщик «Кощей», разработанный тверской компанией ООО «Доминанта», начал использоваться в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель компании пояснил, что «Кощей» был создан инженерами как аналог украинской «Бабы-яги», но представляет собой совершенно другой по конструкции аппарат.

    В компании рассказали, что дрон является возвращаемым беспилотником и способен нести от трех до шести зарядов. «Партия аппаратов уже поступила на авдеевское направление, отзывы от военнослужащих получаем положительные», – заявили в «Доминанте».

    Полезная нагрузка «Кощея» может составлять до 15 кг. Разработчики отметили, что дрон также может использоваться для доставки грузов бойцам, которые оказались в труднодоступных районах. В будущем планируется применение беспилотника в МЧС в качестве «машины спасения».

    Максимальная дальность полета «Кощея» составляет до 30 км, однако с ретранслятором связи дрон способен преодолевать и большие расстояния.

    Напомним, в сентябре FPV-дроны подразделения «Днепр» сбили семь тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ.

    Ранее расчеты беспилотников уничтожили две точки запуска дронов «Баба-яга» ВСУ в районе Григоровки.

    Между тем использование тяжелых украинских гексакоптеров ограничилось из-за массового уничтожения этих аппаратов вскоре после взлета.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
    Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Мулино» в Нижегородской области, где прошел основной этап совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Глава государства осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники перед началом маневров, передает ТАСС.

    В ходе учений отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Участники маневров рассматривали различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

    Путин также провел совещание.

    Напомним, на учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 15:22 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с правительством

    Кремль: Путин в среду обсудит с правительством план развития инфраструктуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по видеосвязи.

    Основной темой мероприятия станет обсуждение комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    В конце августа в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    На учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО

    Военные на учениях «Запад-2025» отработали планирование ядерных ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках учений «Запад-2025» белорусские и российские военные провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник», сообщил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

    По его словам, военнослужащие Белоруссии и России отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

    Муравейко заявил: «Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».

    Он также сообщил, что военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты в различных сценариях боевых действий. По его словам, особое внимание уделялось гибридным приемам войны, эффективному ведению боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

    Российские военные, по словам Муравейко, поделились своим боевым опытом. Он отметил, что подразделения получают самую современную информацию, которая оперативно применяется на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи при помощи беспилотных летательных аппаратов на учениях «Запад-2025». Самолеты Су-34 выполнили бомбометание по обозначенным целям в ходе маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:56 • Новости дня
    Турция решила модернизировать флот за счет экспорта оружия

    Турция заложила в проект модернизации флота 13 млрд долларов от экспорта оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара рассчитывает профинансировать обновление военно-морского флота, используя доходы от продажи вооружений странам Азии на фоне региональной напряженности, сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на аналитиков.

    Турция планирует частично профинансировать модернизацию своего военно-морского флота за счет экспорта вооружений в азиатские страны, передает ТАСС со ссылкой на портал Nikkei Asia.

    Эксперт исследовательского центра Trends Research & Advisory Серхат Сюха Чубукчуоглу заявил, что страна делает ставку на агрессивную экспортную политику в отношении дружественных и союзных государств, чтобы использовать растущий спрос на вооружение на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    По информации Nikkei Asia, Турция планирует выделить на обновление флота около 13 млрд долларов, часть из которых должна поступить от экспорта. В этом году уже заключено соглашение с Индонезией о поставках фрегатов, а ранее подобные контракты были подписаны с Малайзией, Пакистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Ожидается, что в 2027 году Малайзия получит новые патрульные корабли.

    В прошлом году Турция заняла одиннадцатое место в мире по объему продаж вооружений и семнадцатое – по военным расходам. Экспорт турецкого вооружения составил почти 7,1 млрд долларов. На оборонные расходы в текущем году власти страны предусмотрели 1,6 трлн лир (примерно 38,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания STM Defence Technologies выиграла тендер на строительство двух военных кораблей для ВМС Португалии. При спуске на воду корвета для ВМС с Украины в Турции бутылка шампанского не разбилась.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    В Эстонии предложили закрыть границу с Россией из-за учений «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстонская консервативная партия «Отечество» (Isamaa) выступила с инициативой временно прекратить работу пограничных переходов между Эстонией и Россией на фоне учений «Запад-2025».

    Эстонская консервативная партия «Отечество» (Isamaa) предложила закрыть все погранпункты на границе с Россией в связи с завершением белорусско-российских военных учений «Запад-2025», передает ТАСС. С такой инициативой выступил председатель партии Урмас Рейнсалу, которого цитирует портал гостелерадио ERR.

    Рейнсалу пояснил, что предложение связано с изменениями и обострением ситуации в сфере безопасности. Если парламент Эстонии Рийгикогу поддержит инициативу, окончательное решение о закрытии границы останется за правительством страны.

    Сейчас на границе между Эстонией и Россией действуют три пограничных пункта пропуска. КПП «Нарва» открыт только в дневные часы, а пункты «Лухамаа» и «Койдула» продолжают работу в обычном режиме.

    Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии «Запад-2025» начались 12 сентября и завершатся 16 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА на учениях «Запад-2025». Бомбардировщики Су-34 выполнили бомбометание по целям в рамках этих учений. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 08:13 • Новости дня
    Ракетоносцы Ту-160 провели стрельбы на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря, сообщило Минобороны России.

    Экипажи отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Их сопровождали истребители МиГ-31 ВКС.

    Полет ракетоносцев составлял порядка четырех часов.

    Отмечается, что все полеты проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее National Interest писал, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 может стать наиболее актуальным оружием в современном небе.

    Напомним, совместные стратегические учения «Запад-2025» начались на территории Белоруссии. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за ними.

    Комментарии (0)
    Главное
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России
    ЗАЭС уведомила МАГАТЭ о пожаре после обстрела ВСУ
    Премьер Грузии назвал некоторых европейских дипломатов «послами ненависти»
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Объявлено о скорой покупке TikTok в США
    Умер заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации