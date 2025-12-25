Путин предложил формировать программы поддержки для 100 худших вузов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики страны предложил ежегодно составлять рейтинг ста худших образовательных организаций, передает ТАСС.

Для формирования этого списка будет использоваться национальный рейтинг Минтруда по трудоустройству выпускников, отражающий уровень занятости и размер зарплат для выпускников каждого учебного заведения.

Путин подчеркнул, что такие образовательные организации нуждаются не в наказании, а в помощи. Он отметил, что необходимо менять ситуацию в интересах учащихся как в регионах, так и по всей России.

Президент заявил: «Министерством труда подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников. <…> На основе этого рейтинга предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны».

Кроме того, российский лидер предложил на основе этого рейтинга ежегодно формировать для подобных вузов индивидуальные программы оздоровления или реорганизации. Он добавил, что работа по улучшению таких учебных заведений будет осуществляться совместно с региональными властями.

Путин также призвал не допускать «болота» и подчеркнул, что проработка мер поддержки и модернизации проблемных учреждений образования должна стать постоянной частью работы профильных ведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на заседании Государственного совета Путин заявил о дефиците свободной рабочей силы на внутреннем рынке труда.

До этого сообщалось, что новые правила трудоустройства выпускников медицинских вузов предусматривают работу под руководством наставника до трех лет для ряда специальностей.

А глава Минэнерго Сергей Цивилев отметил необходимость подготовки 300 тыс. инженеров для топливно-энергетического комплекса к 2030 году.