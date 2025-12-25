Путин заявил о кадровом дефиците на рынке труда

Путин сообщил о дефиците рабочей силы на рынке труда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил о существующем дефиците свободной рабочей силы на внутреннем рынке труда, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится около 28 рабочих вакансий.

Власти России, по мнению президента, должны более активно и результативно отвечать на современные вызовы в вопросах кадров, чтобы справляться с ситуацией. Он призвал решительнее реагировать на кадровые проблемы и подбирать эффективные решения для обеспечения необходимого числа специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин на заседании правительства заявил о рекордно низкой безработице, снижении инфляции и стабильности основных макроэкономических показателей. Он также отметил, что в последние месяцы в России наблюдается самый низкий за всю историю уровень безработицы – 2,2%.

В целом количество занятых в России с 2020 года выросло на 4 млн человек, а с 2022 года – на 2,6 млн человек. Сейчас в стране отмечается максимальный уровень занятости среди трудоспособного населения.