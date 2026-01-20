Минобороны: FPV-дроны поразили штабы и РЛС ВСУ в тылу противника

Tекст: Тимур Шайдуллин

Операторы центра «Рубикон» поразили командно-штабные машины и радиолокационные станции Вооружённых сил Украины в тыловых районах Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей, сообщает ТАСС. Об этом проинформировали в Министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили: «Расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» были поражены радиолокационные станции и командно-штабные машины противника в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях».

Представители Минобороны также добавили, что был уничтожен самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук» Вооружённых сил Украины. По их данным, комплекс двигался для смены огневой позиции вблизи населенного пункта Кардаши Днепропетровской области.

Операция осуществлялась с применением FPV-дронов, что позволило зафиксировать уничтожение целей объективными средствами контроля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

А накануне российские военные также поразили объекты энергетики, используемые ВСУ. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.