ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по местам запуска БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 122 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 900 беспилотников, 646 ЗРК, 27 207 танков и других бронемашин, 1643 боевые машины РСЗО, 32 681 орудие полевой артиллерии и миномет, 52 258 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.