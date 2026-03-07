В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
Израиль разбомбил поликлинику в Бейруте
Израильский удар уничтожил поликлинику в Бейруте с кабинетами выпускников советских вузов
В южном пригороде ливанской столицы авиаударом Израиля полностью разрушено здание медицинского центра, где работали специалисты, получившие образование в России.
Авиация нанесла удар по району Маамура, уничтожив здание поликлиники, передает РИА «Новости». По словам местных жителей, строение выгорело дотла, от него остался лишь каркас.
«Израильские самолеты разбомбили здание поликлиники на Маамуре, от здания остался только сгоревший скелет», – рассказал агентству один из очевидцев происшествия.
Как отметил собеседник, в разрушенном доме находились частные кабинеты врачей, многие из которых окончили советские и российские высшие учебные заведения.
В момент атаки людей внутри, вероятно, не было.
