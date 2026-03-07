В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
Легковой автомобиль с красными дипломатическими номерными знаками наехал на стеклянные двери выхода станции метро «Пражская», пострадавших нет, сообщили очевидцы.
Автомобиль с дипломатическими номерами протаранил стеклянные двери вестибюля станции метро «Пражская», передает канал «360».
Женщина увидела момент, когда машина влетела в двери, но не заметила, как началось происшествие или была ли попытка избежать столкновения.
На автомобиле были установлены красные номерные знаки, которые в России выдают иностранным дипломатическим представительствам. Цифровой код 145 на номере указывает, что автомобиль принадлежит дипломатической миссии Азербайджана.
Между тем, в Департаменте транспорта Москвы уточнили, что работа станции метро Пражская на Серпуховско-Тимирязевской линии полностью восстановлена после инцидента с автомобилем у одного из выходов, передает ТАСС.
Ранее в Новосибирске легковой автомобиль врезался во входные двери станции метро «Золотая нива».
До этого в Москве водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции «Парк Победы» на Кутузовском проспекте.