Кабмин сообщил о выделении до 1,5 млрд рублей МВД России в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Правительство России в 2026 году направит до 1,5 млрд рублей на материально-техническое обеспечение МВД, передает РИА «Новости». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ был опубликован в субботу.

В распоряжении говорится: «Направить в 2026 году МВД России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, в размере до 1503329,5 тысячи рублей на материально-техническое обеспечение МВД России».

Средства будут направлены на закупку необходимого оборудования и техники для повышения эффективности работы ведомства. Решение призвано обеспечить выполнение задач МВД России в сфере национальной безопасности.

