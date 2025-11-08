Подросток по указанию мошенников поджег авто полиции в Химках

Подросток в Химках поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников

Tекст: Вера Басилая

В Подмосковье задержали подростка, который по требованию мошенников поджег служебный автомобиль УАЗ перед зданием Сходненского отдела полиции в Химках. Возгорание произошло накануне, сотрудники полиции своевременно потушили пламя, никто не пострадал. В ведомстве уточнили, что причиной пожара стал именно поджог.Как передает ТАСС.

По информации полиции, подозреваемого в совершении противоправного поступка оперативно установили и задержали. Им оказался житель Москвы 2008 года рождения. Подросток пояснил, что действовал по указанию неизвестных, которые связывались с ним через мобильную связь.

Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех деталях случившегося, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и установить злоумышленников, отдававших распоряжения.

В правоохранительных органах напомнили, что любые требования в мессенджерах или звонках произвести незаконные действия против государственных учреждений, в том числе служебных автомобилей, исходят от мошенников. В случае подобных обращений необходимо немедленно звонить в полицию по номеру 102 и не выполнять никаких указаний.

В Кургане подростки были задержаны за поджог релейного шкафа железной дороги. Мошенник в Петербурге заставил подростка устроить поджог машин полиции.

В феврале Юрий Михеев и братья-близнецы Мельниковы признали свою вину в попытке диверсии в воинской части Московской области.

Следствие установило, что братья были завербованы спецслужбами Украины для поджога автомобилей и военной техники.