В России начались переговоры по созданию исламского банка

Tекст: Денис Тельманов

В России идут переговоры о создании исламского банка, передает РИА «Новости». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что данный проект поспособствует развитию партнерского финансирования в стране.

По его словам, запуск такого банка должен дать новый импульс отечественной финансовой системе.

Аксаков отметил, что потенциал исламского банкинга оценивается не менее чем в 1 трлн рублей, а целевой показатель составляет 10 трлн рублей.

Он добавил: «Это может быть реализовано в довольно короткий промежуток времени, если мы активно поработаем». Переговоры о создании учреждения сейчас идут на фоне открытия представительного центра AAOIFI в Казани.

В перспективе власти рассчитывают, что запуск исламского банка привлечет дополнительные инвестиции и откроет новые возможности на рынке партнерских финансовых услуг. Эксперты отмечают высокий интерес к подобным финансовым инструментам на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках эксперимента по исламскому финансированию не поступало жалоб на мошеннические схемы и нарушения.

