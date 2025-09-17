Верховный лидер Афганистана запретил интернет на территории страны

Tекст: Ирма Каплан

Источники в Кандагаре сообщили порталу Afghanistan International о том, что решение верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады об отключении интернета в стране окончательное, обсуждать этот вопрос он пока не желает.

По данным источников, Хайбатулла Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет правительственным учреждениям и дипломатическим миссиям.

Есть данные, что талибы, скорее всего, разрешат предоставлять ограниченную раздачу интернета государственной компании Salam Network.

Представитель компании, предоставляющей интернет-услуги, сообщил, что в соответствии с приказом лидера Талибана интернет-услуги будут предоставляться только ограниченному числу номеров WhatsApp, имеющих специальные лицензии Талибана, и будет контролироваться.

Талибы уже отключили оптоволоконный интернет в ряде провинций, включая Балх, Кандагар, Урузган, Гильменд и Нимроз. Перебои с интернетом также зафиксированы в провинциях Баглан, Газни, Парван и Герат.

Встречи между представителями телекоммуникационных сетей и представителями Талибана пока не увенчались успехом. При этом министерства финансов и экономики, а также Центральный банк Афганистана выступили против решения лидера Талибана отключить оптоволоконную интернет-связь, опасаясь прекращения функционирования ведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана ввели запрет на игру в шахматы. Власти страны ужесточили контроль за исполнением закона о добродетели. В сентябре в Афганистане был задержан лидер суфиев Саид Мохаммад Ибрагим Гейлани, которого обвинили в деятельности, противоречащей исламскому шариату.