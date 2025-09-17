  • Новость часаГерасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша решила померяться военной силой с Германией
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    2 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    2 комментария
    17 сентября 2025, 23:40 • Новости дня

    Верховный лидер Афганистана запретил интернет на территории страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада принял окончательное решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi в стране, переговоры делегации Талибана, прибывшей из Кабула в Кандагар, не принесли результатов.

    Источники в Кандагаре сообщили порталу Afghanistan International о том, что решение верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады об отключении интернета в стране окончательное, обсуждать этот вопрос он пока не желает.

    По данным источников, Хайбатулла Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет правительственным учреждениям и дипломатическим миссиям.

    Есть данные, что талибы, скорее всего, разрешат предоставлять ограниченную раздачу интернета государственной компании Salam Network.

    Представитель компании, предоставляющей интернет-услуги, сообщил, что в соответствии с приказом лидера Талибана интернет-услуги будут предоставляться только ограниченному числу номеров WhatsApp, имеющих специальные лицензии Талибана, и будет контролироваться.

    Талибы уже отключили оптоволоконный интернет в ряде провинций, включая Балх, Кандагар, Урузган, Гильменд и Нимроз. Перебои с интернетом также зафиксированы в провинциях Баглан, Газни, Парван и Герат.

    Встречи между представителями телекоммуникационных сетей и представителями Талибана пока не увенчались успехом. При этом министерства финансов и экономики, а также Центральный банк Афганистана выступили против решения лидера Талибана отключить оптоволоконную интернет-связь, опасаясь прекращения функционирования ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана ввели запрет на игру в шахматы. Власти страны ужесточили контроль за исполнением закона о добродетели. В сентябре в Афганистане был задержан лидер суфиев Саид Мохаммад Ибрагим Гейлани, которого обвинили в деятельности, противоречащей исламскому шариату.

    17 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    @ Виталий Белоусов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до того, как был объявлен в розыск в России намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов, нарушив международные требования, сказано в документах по делу.

    «Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей – еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК России)», – приводит ТАСС выдержку из материалов дела.

    Позже к этому делу добавили эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК России) «по факту уничтожения им в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства 1 418 допинг-проб спортсменов».

    Впервые Родченков был объявлен в розыск 17 мая 2017 года. Снова бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова объявили в розыск в сентябре 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Родченков рассказал о психических проблемах после переезда в США.

    Комментарии (16)
    17 сентября 2025, 10:58 • Новости дня
    Россияне назвали самую красивую актрису

    Россияне назвали самой красивой актрисой турчанку Ханде Эрчел

    Россияне назвали самую красивую актрису
    @ Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкая звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заняла первое место по количеству упоминаний о красоте среди актрис в соцсетях, следует из совместного исследования Kion и «Медиалогии».

    Турецкая актриса Ханде Эрчел названа самой красивой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа, передает ТАСС. Исследование провели онлайн-кинотеатр  Kion и компания «Медиалогия».

    Ее имя упоминали в контексте «красоты» 35 тыс. 705 раз – почти в четыре раза больше, чем ближайшую «конкурентку» Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 тыс. 390 раз.

    В топе голливудских актрис, которых чаще всего связывают с красотой, оказались Ева Лонгория (6 тыс. 885 упоминаний), Марго Робби (6 тыс. 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 тыс. 717 упоминаний). Среди российских артисток лидируют Юлия Снигирь (6 тыс. 561 упоминаний), Светлана Ходченкова (4 тыс. 762 упоминаний), Марина Александрова (3 тыс. 635 упоминаний), а также Анна Чиповская и Любовь Аксенова.

    Анализ затронул многочисленные социальные платформы, форумы и блоги, включая «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники», Telegram, TikTok, Rutube и YouТube. В исследовании рассматривались публикации за период с 1 января по 31 августа 2025 года. В «Медиалогии» отмечают, что россияне проявляют одинаково высокий интерес к обсуждению женской привлекательности как среди отечественных, так и среди зарубежных актрис.

    Ранее актриса и обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020» Ханде Эрчел заявила в Москве о желании познакомиться с творчеством Юры Борисова.

    Россияне назвали Хабенского и Бурунова лучшими актерами страны.

    В 2023 году россияне признали Нонну Мордюкову самой сильной женщиной советского кинематографа.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»

    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для «Паутины-2»

    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Сотрудник СБУ Владимир Стадник отправил гексоген в Грузию для дальнейшего ввоза его в Россию и проведения операции «Паутина-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

    Телекомпания эксклюзивно получила копию допроса Службой госбезопасности Грузии водителя грузового автомобиля, гражданина Украины Михаила Скрупского, который ввез 10 сентября 2,4 кг гексогена в Грузию с Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию.

    «Скрупский показывает, что получил гексоген от сотрудника СБУ Владимира Стадника в Киеве и должен был доставить его в Россию для операции «Паутина-2». Скрупский также рассказывает, что раньше Стадника не знал», – сообщается в протоколе допроса, обнародованном телекомпанией.

    В то же время «Рустави-2» подчеркивает, что пока нет никаких других подтверждений, что взрывчатка не должна была остаться в Тбилиси.

    По данным телекомпании, последним пунктом назначения гексогена был густонаселенный район Авлабар в столице Грузии.

    Ранее грузинские СМИ назвали личности обоих граждан Украины, которые были задержаны с 2,4 кг гексогена – Денис Шуравлев и Михаил Скрупский. Первый из них вину не признает, а второй, водитель грузовика, частично признал и начал давать показания о том, как ему передали груз на территории Украины двое мужчин в военной форме.

    Задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2», заявлял ранее замруководителя СГБ Грузии Лаша Маградзе.

    «Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины от представителя СБУ с поручением отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции «Паутина-2», – сказал он. Однако, отметил высокопоставленный представитель СГБ, следствию на этом этапе точно известно, что груз должен был быть передан лицу в жилом доме в Тбилиси в районе Авлабар. «Выясняем, не связано ли все это с (планами радикалов) к местным выборам 4 октября», – сказал Лаша Маградзе. Украинцы отправлены судом в предварительное заключение, следующее заседание состоится 3 ноября.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» в связи с причастностью спецслужб Украины к ввозу 10 сентября в его страну гексогена.

    Между тем спецслужба Грузии изучит возможную причастность экс-министра обороны Бачо Ахалая к делу об украинском гексогене.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 10:53 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев запустил канал в Mах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев представил свой канал на платформе Max, где собирается публиковать важные материалы по экономике, инвестициям и международному сотрудничеству.

    Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев открыл канал на платформе Max.

    «Буду рассказывать о строительстве инвестиционных и экономических мостов со многими странами. Каждый такой проект – это шаг в будущее», – сообщил Дмитриев.

    Канал будет посвящен ключевым новостям, аналитике и идеям о развитии новых экономических направлений, инвестициям, международному сотрудничеству и технологиям.

    Дмитриев также планирует на новой платформе популярно рассказывать студентам о позитивном предпринимательстве, его основах, а также вопросах инвестирования и управления.

    Напомним, канал президента России Владимира Путина в Max был создан 8 сентября.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    17 сентября 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным

    Песков сообщил о координации Герасимовым СВО вместо участия в учениях

    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Генштаба Валерий Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Причину отсутствия начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях «Запад-2025» с участием Владимира Путина разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заявил: «Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба».

    Песков добавил, что Путин положительно оценил ход и результаты учений «Запад-2025». По его словам, «в целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений».

    Также пресс-секретарь сообщил, что форма, в которой Путин прибыл на учения, не является новой. Президент ранее посещал штабы группировок в похожей военной форме во время инспекции хода спецоперации на Украине.

    Учения «Запад-2025» проходили на полигоне Мулино и стали итоговым этапом подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в 2024 году. В маневрах приняли участие воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России ознакомился с новейшими образцами техники и вооружения на учениях «Запад-2025», включая разработки Центра беспилотных систем.

    Руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин представил президенту экспозицию новых вооружений.

    Владимир Путин осмотрел на полигоне Мулино более 400 образцов вооружения, из которых 125 уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    На совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Комментарии (29)
    17 сентября 2025, 07:05 • Новости дня
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    @ Дальневосточная транспортная прокуратура/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В предварительном отчете Международного авиационного комитета содержится речевая информация Системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ).

    С 12.56.41 по 12.56.44 звуковой регистратор фиксировал речевую информацию от СРППЗ. «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», – такая запись содержится в записи звукового самописца, передает РИА «Новости» со ссылкой на МАК.

    С 12.58.38 диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио, однако ответа не было.

    В середине августа МАК сообщал, что отчет по авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области еще не готов. До этого комитет заявлял об отсутствии отказов систем в Ан-24 перед падением.

    Ранее назывались две версии крушения Ан-24.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    Аудитория Max превысила 35 млн пользователей

    Tекст: Вера Басилая

    Аудитория платформы Max достигла 35 млн пользователей, при этом ежедневно осуществляется свыше 15 млн звонков через этот сервис, сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

    Генеральный директор VK Владимир Кириенко представил свежие данные о развитии цифровой платформы Max, сообщает IT News. По его словам, аудитория сервиса на сегодня превысила 35 млн пользователей. Ежедневно через Max совершается более 15 млн звонков.

    «Эти цифры подтверждают устойчивый рост интереса к Max и свидетельствуют о том, что сервис становится важной частью повседневной коммуникации миллионов людей», – заявил Кириенко.

    Max продолжает активно развиваться, расширять функциональные возможности и укреплять позиции среди ведущих цифровых сервисов в России.

    Ранее компания-разработчик приложения VK указывала, что аудитория Мах превысила 30 млн человек.

    Платформа Max запустила цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    В мессенджере Max открылся официальный канал президента России Владимира Путина.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве фразой из Библии: «Не сотвори себе кумира».

    Захарова прокомментировала высказывания Аллы Пугачевой о чеченском лидере Джохаре Дудаеве, которого певица назвала «порядочным и интеллигентным» человеком, передает радио Sputnik.

    «Если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в ней нет эксклюзивного в этой фразе, ничего в ней нет особо мудрого. Мудрость заключается в том, что как написано в Священном Писании: «Не сотвори себе кумира». Но не надо наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали. Ну не надо было додумывать того, чего нет», – сказала Захарова.

    По мнению Захаровой, не стоит считать представителей творческих профессий экспертами по вопросам государственного управления или военной службы. Она подчеркнула, что такие люди не обладают необходимым опытом и образованием, чтобы выступать в роли «гуру» в этих сферах.

    Ранее Мария Захарова назвала интервью Аллы Пугачевой «базаром лицемерия».

    Пугачева в интервью заявила, что знала Джохара Дудаева, и охарактеризовала его как «приличного, порядочного, интеллигентного человека».

    Адвокат Александр Трещев пожаловался на интервью Пугачевой в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 10:26 • Новости дня
    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины

    Власти Эстонии начали подготовку к продаже оставленных у границы с Россией машин

    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины
    @ Arvo Meeks/Louna-Eesti PM/Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С октября в Эстонии планируют начать эвакуацию и последующую продажу автомобилей, долгое время находящихся у пункта пропуска «Койдула» на границе с Россией, сообщил портал гостелерадио ERR.

    Департамент транспорта Эстонии с октября начнет эвакуировать автомобили, которые были оставлены на стоянке у пункта пропуска «Койдула» на границе с Россией, а затем продавать их на аукционе, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR. Для этих целей заключен договор с компанией Svenai, которая перевезет машины на платную стоянку, расположенную в 44 километрах от границы.

    С весны владельцам начали рассылать уведомления с требованием забрать свои автомобили. Если после первого предупреждения в течение 30 дней машина не будет убрана, департамент отправит повторное уведомление. В случае дальнейшего игнорирования транспорт будет выставлен на аукцион.

    Средства, полученные от продажи этих автомобилей, пойдут на покрытие расходов предприятия, организующего эвакуацию, а остаток перечислят в государственный бюджет Эстонии. Такая мера стала результатом введенных Европейским союзом ограничений: с 2023 года все страны ЕС, граничащие с Россией, закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии предложили закрыть границу с Россией из-за учений «Запад-2025». Мэр Таллина раскритиковал власти Эстонии за «попытку умертвить» Русский театр. Власти Эстонии планируют упростить правила для самолетов НАТО.

    Комментарии (38)
    17 сентября 2025, 18:22 • Новости дня
    Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции

    Решетников сообщил о внедрении модели возвратной миграции для трудовых мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия внедряет новую стратегию возвратной миграции, при которой иностранные работники будут приезжать на короткий срок и уезжать после завершения трудового контракта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Переход России к возвратной миграции озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС. Министр пояснил, что страна на длительный период будет использовать новый подход в привлечении трудовых мигрантов, ориентируясь на схему временного пребывания – заработал и покинул страну.

    Решетников отметил, что рынок труда изменился благодаря платформенной экономике, позволив эффективнее использовать разные формы занятости. Он подчеркнул, что экономика страны растет при рекордно низкой безработице, которая снизилась с менее 3% в 2023 году до 2,2% в текущем году.

    «В последние годы экономика растет при аномально низкой безработице. Рост в 2023 и 2024 году был более 4% в год, при этом безработица уже в 2023 году снизилась до менее чем 3%, а сейчас 2,2%, но экономика продолжает рост. Экономика научилась справляться с этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что рынок труда сильно изменился. В основе этих изменений – платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее вовлекать труд в разных формах», – заявил глава Минэкономразвития.

    В текущей демографической ситуации, отметил министр, стране необходимо привлекать мигрантов для решения проблемы нехватки кадров, однако подход к миграционной политике теперь будет базироваться на принципах возвратности. Дополнительно Решетников сообщил о приоритетном внимании к росту производительности труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что борьба с нелегальной миграцией станет главным вопросом работы Госдумы осенью.

    Российские правоохранительные органы получили возможность быстрее выявлять попытки мигрантов обойти запрет на въезд путем смены персональных данных.

    Комментарии (14)
    17 сентября 2025, 05:37 • Новости дня
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, но получил предварительный отказ из-за несоответствия указанных регистрационных данных.

    Роспатент предварительно отказал автоконцерну Renault в регистрации товарного знака Reno, передает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС.

    Заявка была подана в октябре 2024 года, а в апреле 2025 года экспертиза вынесла предварительный отказ. Renault должна в течение нескольких недель подготовить ответ и устранить выявленные замечания, чтобы избежать окончательного отказа.

    Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила, что причиной отказа стало наличие ранее зарегистрированного товарного знака, сходного до степени смешения с новым обозначением.

    Ранее зарегистрированный знак также принадлежит Renault, однако в новой заявке был указан другой адрес, не соответствующий информации в российском реестре.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, японский автопроизводитель Toyota подтвердил прекращение экспорта новых автомобилей, сохранив поставки запчастей для обслуживания уже проданных машин.

    В июне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault лишить себя возможности вернуться в Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    Комментарии (7)
    17 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Прокуратура решила проверить сообщения о пытках школьницы ершиком в Приморье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Приморском крае прокуратура начала проверку информации о возможных пытках восьмилетней ученицы в туалете одной из местных школ.

    Информация о том, что девятиклассники измывались над ученицей младших классов с помощью ершика в школьном туалете, распространилась в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По сообщениям очевидцев, дети также пытались душить пострадавшую.

    Подружки младшеклассницы позвали на помощь учителей, которые в итоге остановили издевательства.

    В региональном надзорном ведомстве сообщили, что действия сотрудников школы проверят на предмет своевременного реагирования и обеспечения безопасности учеников. В прокуратуре подчеркнули, что особое внимание уделяется профилактике буллинга.

    По словам матери пострадавшей, руководство школы якобы пыталось скрыть произошедшее, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

    В апреле глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу о систематических издевательствах над девятилетней девочкой в поселке в Тверской области.

    До этого в одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 09:36 • Новости дня
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузия завершила выплату государственного долга России, многолетняя задолженность теперь отсутствует в официальной отчетности министерства финансов страны.

    Грузия полностью погасила многолетний внешний долг перед Россией, передает ТАСС, ссылаясь на данные министерства финансов Грузии.

    В опубликованных отчетах впервые в графе долга перед Россией стоит прочерк, хотя еще в предыдущие месяцы сумма составляла почти четыре млн долларов. Последний раз показатель долговых обязательств изменялся по итогам февраля, когда долг сократился вдвое – с почти восьми млн до четырех млн долларов.

    Согласно данным Минфина Грузии, еще в августе 2024 года сумма долга перед Россией была значительно выше и составляла почти восемь млн долларов, а годом ранее – 11,6 млн долларов. С 2003 года, когда долг перед Россией достигал почти 157 млн долларов, задолженность стабильно сокращалась каждый год на несколько миллионов.

    К концу августа 2024 года общий внешний государственный долг Грузии составил 9,09 млрд долларов, что на 50 млн меньше, чем месяцем ранее. Наибольшие долговые обязательства сейчас у Грузии перед Францией – 850,9 млн долларов. Кроме того, в августе страна полностью рассчиталась по долгам перед Арменией и Азербайджаном, их задолженность ранее не превышала одного млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegram задолжал по штрафам в России почти 23,5 млн рублей.

    Комментарии (13)
    17 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время форсирования реки в Днепропетровской области штурмовик с позывным «Линза» около тридцати минут скрывался под водой, дыша через стебель камыша, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ.

    Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.

    Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».

    В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.

    Комментарии (0)
    Главное
    Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    У бывшего президента Бразилии Болсонару выявили рак
    Цена золота обновила максимум после решения ФРС о понижении учетной ставки
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него
    Волочкова описала детали собственных похорон

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации