Талибы арестовали главу афганских суфиев за антишариатские действия

Талибы арестовали главу афганских суфиев Гейлани за антишариатские действия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер суфийского ордена «Кадирийя» Саид Мохаммад Ибрагим Гейлани и несколько его сторонников были арестованы талибами в Афганистане по обвинению в «антишариатской деятельности под прикрытием исламской религии», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Министерство пропаганды добродетели, предотвращения порока и рассмотрения жалоб официально объявило о задержании, указав, что Гейлани якобы злоупотреблял суфизмом и практиковал действия, противоречащие шариату.

Пресс-секретарь министерства Саиф-уль-Ислам Хайбер заявил: «Министерство несет ответственность за интеллектуальное и идеологическое преобразование общества в целях предотвращения распространения ложных идей и заблуждений». По его словам, все мусульмане страны обязаны защищать общество от практик, противоречащих принципам шариата и ханафитской правовой школы. В заявлении министерства отмечается, что Афганистан считается исламской страной, где все граждане – мусульмане и последователи ханафитской школы.

Однако, как отмечают наблюдатели, эта позиция не отражает фактическое религиозное многообразие Афганистана, где проживают не только сунниты-ханафиты, но и шииты, исмаилиты, индуисты и сикхи. После прихода к власти в 2021 году талибы отменили официальное признание всех религий, кроме суннитского ислама ханафитского толка.

Согласно информации афганских СМИ, Хайбер опубликовал письмо, якобы подписанное Гейлани, в котором тот обязуется прекратить «греховные поступки» и не нарушать шариат. В письме также говорится, что в случае нарушения этих условий Гейлани лишается права на жалобу. Неизвестно, был ли глава ордена освобожден после подписания документа.

Саид Мохаммад Ибрагим Гейлани, более известный как Пир Ибрагим Баба, является племянником экс-главы ордена и бывшего председателя Высшего совета мира Афганистана Пира Саида Ахмада Гейлани. В июле 2022 года талибы уже задерживали Гейлани в провинции Пактия, но тогда вскоре отпустили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана ввели запрет на игру в шахматы. Власти страны ужесточили контроль за исполнением закона о добродетели. Талибы установили обязательное ношение хиджаба для женщин.