Бывшего чиновника Минсельхоза приговорили к 13 годам за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярёв

Донских признали виновным по делу о мошенничестве, по версии следствия, он принимал участие в хищении средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Общий ущерб составил 2,6 млрд рублей, передает ТАСС.

Также Донских признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд постановил, что он должен провести 13 лет в исправительной колонии общего режима.

Пресс-служба прокуратуры Липецкой области сообщила, что Донских был в розыске более 12 лет и был задержан силовиками только в 2024 году.

Ранее в Нижегородской области осудили бывшего главу гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева на шесть лет колонии общего режима и выписали ему штраф в 1,8 млн рублей по делу о мошенничестве и растрате.