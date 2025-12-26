Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Бывшего чиновника Минсельхоза приговорили к 13 годам за мошенничество
В Липецке вынесен приговор экс-сотруднику Минсельхоза Олегу Донских, фигуранту дела о мошенничестве на сумму 2,6 млрд рублей и хранении оружия.
Донских признали виновным по делу о мошенничестве, по версии следствия, он принимал участие в хищении средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Общий ущерб составил 2,6 млрд рублей, передает ТАСС.
Также Донских признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд постановил, что он должен провести 13 лет в исправительной колонии общего режима.
Пресс-служба прокуратуры Липецкой области сообщила, что Донских был в розыске более 12 лет и был задержан силовиками только в 2024 году.
Ранее в Нижегородской области осудили бывшего главу гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева на шесть лет колонии общего режима и выписали ему штраф в 1,8 млн рублей по делу о мошенничестве и растрате.