Пожар на площади 4,5 тыс. кв. м потушен на производстве в Тульской области

«Огнеборцы полностью ликвидировали последствия пожара в 22.30, произошедшего в здании цеха по производству сэндвич-панелей в городе Щекино, на 4,5 тыс. кв. м. Были эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что от МЧС России к тушению привлекалось 13 единиц техники и 50 человек, на месте также работал пожарный поезд.

Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

ГУ «Природа» и Роспотребнадзор исследовали атмосферу в зоне жилой застройки в близи предприятия – превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ не установлено, уточнили там.

В Тульской области днем в четверг загорелся цех на площади 2 тыс. кв. метров.