Пожар на площади 4,5 тыс. кв. м потушен на производстве в Тульской области
В 14.30 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: город Щекино, ул. Болдина, по которому находился цех по производству сэндвич-панелей, сообщили в Главном региональном управлении МЧС России.
«Огнеборцы полностью ликвидировали последствия пожара в 22.30, произошедшего в здании цеха по производству сэндвич-панелей в городе Щекино, на 4,5 тыс. кв. м. Были эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что от МЧС России к тушению привлекалось 13 единиц техники и 50 человек, на месте также работал пожарный поезд.
Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
ГУ «Природа» и Роспотребнадзор исследовали атмосферу в зоне жилой застройки в близи предприятия – превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ не установлено, уточнили там.
В Тульской области днем в четверг загорелся цех на площади 2 тыс. кв. метров.