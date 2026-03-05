Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ активно привлекают иностранных инструкторов для подготовки наемников без опыта службы, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в соцсетях структуры, занимающейся вербовкой боевиков, опубликовано видео, где наемница из Колумбии рассказывает о 157-м международном центре подготовки иностранцев.

Она заявила, что в этом центре, где рабочими языками являются английский, испанский, португальский и украинский, сейчас ведется набор военных специалистов для обучения иностранных новобранцев, не имевших военного опыта до прибытия на Украину.

По информации портала с вакансиями для наемников ВСУ, 157-й центр предлагает одни из самых низких зарплат среди подобных центров, куда вербуют иностранцев.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что Киев использует иностранных наемников как «пушечное мясо», а российские военные будут уничтожать их на всей территории Украины. По признанию самих наемников, которые участвовали в боях, украинские военные плохо координируют их действия, и шансы выжить на линии фронта крайне малы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на фронте. В Чернигове взрыв у военной части ВСУ поразил группу иностранных наемников. Российские бойцы в Часовом Яре встретили наемников из Франции и Испании.