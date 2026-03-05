Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
ВСУ начали вербовать иностранных инструкторов для обучения наемников
ВСУ вербуют иностранных инструкторов для обучения наемников, не имеющих опыта воинской службы.
ВСУ активно привлекают иностранных инструкторов для подготовки наемников без опыта службы, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в соцсетях структуры, занимающейся вербовкой боевиков, опубликовано видео, где наемница из Колумбии рассказывает о 157-м международном центре подготовки иностранцев.
Она заявила, что в этом центре, где рабочими языками являются английский, испанский, португальский и украинский, сейчас ведется набор военных специалистов для обучения иностранных новобранцев, не имевших военного опыта до прибытия на Украину.
По информации портала с вакансиями для наемников ВСУ, 157-й центр предлагает одни из самых низких зарплат среди подобных центров, куда вербуют иностранцев.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что Киев использует иностранных наемников как «пушечное мясо», а российские военные будут уничтожать их на всей территории Украины. По признанию самих наемников, которые участвовали в боях, украинские военные плохо координируют их действия, и шансы выжить на линии фронта крайне малы.
