До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.
Оборона ВСУ в Константиновке рухнула под ударами ВС России
Оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.
«Российские войска наносят массированные удары по ВСУ в Константиновке. Сейчас их оборона в глубине города рушится», – заявили представители российских силовых структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть после бегства администрации Константиновки. Российские войска взяли Часов Яр и тем самым существенно продвинулись в направлении Константиновки. Артиллерия ВСУ на Константиновском направлении была уничтожена с территории России.