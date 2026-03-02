  • Новость часаИран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана
    Трамп сказал, сколько продлится война с Ираном
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Назван идеальный кандидат на пост нового лидера Ирана
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Израиль сообщил о второй за утро ракетной атаке со стороны Ирана
    Глава фракции «Хезболла» погиб при ударе по Бейруту
    Иран подтвердил гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне
    Мировые цены на нефть значительно выросли
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    34 комментария
    2 марта 2026, 09:41 • Новости дня

    Оборона ВСУ в Константиновке рухнула под ударами ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских войск на глубинных рубежах города Константиновка в Донецкой народной республике рушится, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что группировка противника оказалась под массированными ударами со стороны Вооруженных сил России.

    «Российские войска наносят массированные удары по ВСУ в Константиновке. Сейчас их оборона в глубине города рушится», – заявили представители российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть после бегства администрации Константиновки. Российские войска взяли Часов Яр и тем самым существенно продвинулись в направлении Константиновки. Артиллерия ВСУ на Константиновском направлении была уничтожена с территории России.

    1 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА и живую силу противника у Муромского водохранилища в Харьковской области, об этом сообщили в самой группировке.

    Бойцы обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками противника в лесном массиве, предотвратив атаку на штурмовые группы, говорится в канале «Северный ветер» в Max.

    Разведка вскрыла перемещение украинских операторов БПЛА в лесу у Муромского водохранилища в Харьковской области. Бойцы оперативно нанесли огневое поражение по выявленным координатам.

    В результате точного удара были полностью уничтожены пункт управления и живая сила противника. Вражеские расчеты дронов намеревались остановить продвижение российских штурмовиков в районе села Нескучное, но согласованные действия военнослужащих России не оставили им шансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «северян» ранее сорвали попытки противника укрепить оборону в районе села Нескучное. Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил площадку хранения ударных беспилотников ВСУ.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 10:38 • Новости дня
    Российские силовики заявили о росте потерь тыла ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии боевого соприкосновения (ЛБС), начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, сообщили российских силовых структурах.

    Потери среди тыловых подразделений Вооруженных сил Украины начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, передает РИА «Новости». Российские силовики сообщили, что такие данные были получены в ходе радиоперехвата переговоров украинских военных.

    В частности, фиксируются значительные потери среди водителей и грузчиков, которые вынуждены доставлять боеприпасы, оборудование и продовольствие на украинские позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки. Военные России освободили населенные пункты Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС на трех направлениях

    Tекст: Ольга Иванова

    Бои на краснолиманском и красноармейско-добропольском направлениях продолжаются, российские подразделения держат ситуацию под контролем, следует из заявлений главы ДНР Дениса Пушилина.

    Подразделения российских войск продолжают активные наступательные действия на ряде направлений на Украине, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на краснолиманском направлении основная задача – выйти к Оскольскому водохранилищу. По его словам, ожесточённые бои продолжаются в районах Александровки и Коровьего Яра.

    «В самом Красном Лимане – ожесточённые боестолкновения, городские бои непростые. Но наши подразделения стараются ситуацию держать под контролем», – заявил Пушилин, обращая внимание на сложную обстановку в городе. Он отметил, что ситуация контролируется российскими военными.

    На красноармейско-добропольском направлении, по словам Пушилина, российские подразделения продвинулись вперёд, в частности в районе населённого пункта Гришино. Основные бои сейчас идут около Доброполья и Белицкого, где, по утверждению главы ДНР, отмечается продвижение российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Пьяный военком на Украине при мобилизации угрожал строителям оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Иршава на Украине начальник военкомата в пьяном виде пытался заставить строителей пройти мобилизацию.

    Пьяный начальник военкомата в городе Иршава на западе Украины попытался мобилизовать строителей, угрожая им автоматом, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошел во время ремонта моста, где военком, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошёл к рабочим и потребовал сдаться военкомату, при этом демонстрируя оружие.

    После того, как строители вызвали полицию, начальник Иршавского военкомата Алексей Травов вместе с подчинёнными быстро покинул место происшествия. Областной военкомат Закарпатья подтвердил, что по данному факту начато служебное расследование.

    В официальном сообщении военкомата говорится: «Начальник 1-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования… В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в частности кадрового характера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе произошел инцидент, когда толпа прохожих заблокировала сотрудника центра комплектования, чтобы добиться освобождения задержанного призывника.

    В Черкасской области представители территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви для отправки в боевую бригаду.

    В Сумах вызвала возмущение вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК и СБУ из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    На Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье жители Херсона услышали несколько взрывов, произошедших на территории города, находящегося под контролем украинских военных, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении телеканала в Telegram отмечается: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Полтаве зафиксировали взрывы. В Харьковской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу.

    Мощные взрывы накануне прогремели на левом берегу Киева и в Николаеве.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
    Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести особый статус для священнослужителей в зоне СВО прозвучало.

    Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил наделить священнослужителей, находящихся в зоне спецоперации на Украине, особым статусом, передает RT. Об этом он заявил на форуме содействия СВО «Плечом к плечу», который проходит в Пскове.

    Слуцкий отметил важную роль церкви в процессе реабилитации бойцов, подчеркнув: «Восстановление человека – это не только физиология, это целостность личности, духовное здоровье, право на жизнь в гармонии со своими религиозными взглядами». По его словам, ЛДПР уже инициировала разработку правового механизма, который бы закрепил статус военного священника, несущего служение в зоне СВО.

    Депутат пояснил, что тысячи священнослужителей оказывают духовную поддержку бойцам на Украине. Также он сообщил, что предлагается обеспечить таких священников социальными гарантиями, включая страхование жизни и здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иконы, изъятые военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске ДНР, разместили в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр».

    Украинские военные издевались над иконой Богоматери в храме Курской области.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 14:12 • Новости дня
    Москалькова опровергла использование Россией украинцев как заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не использовала граждан Украины, спасенных из зоны спецоперации, в качестве заложников, не выдвигала условий для их возвращения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Россия не использовала в качестве заложников граждан Украины, которых спасли из зоны боевых действий на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА «Новости». Она подчеркнула, что никаких условий для возврата этих людей не выдвигалось.

    По словам Москальковой, в декабре 2025 года российские военные вывезли из зоны СВО 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже смогли вернуться домой.

    «Это очень важно, что их не использовали как заложников, не ставился вопрос о том, чтобы их менять на кого-то или репатриировать на каких-то взаимных условиях», – отметила Москалькова. Остальные спасённые продолжают оставаться на территории России, но возможность их возвращения сохраняется.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнослужащих в украинском плену.

    Ранее при участии омбудсмена в Россию вернулся моряк Денис Елетин после трех лет заключения на Украине.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Системы ПВО за три часа сбили 48 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы ПВО ликвидировали 48 украинских беспилотников, из которых большинство было сбито над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.

    В течение трёх часов системы противовоздушной обороны России уничтожили 48 беспилотников, запущенных ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что атака была отражена первого марта с 17:00 до 20:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА – над акваторией Черного моря, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Брянской области», – говорится в сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Россией в первую половину дня в воскресенье.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 13:50 • Новости дня
    Система РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила более 170 атак ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 171 атаку со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе перехватив украинские беспилотники около распределительной электроподстанции в Горловке, сообщили в УФСБ России по ДНР.

    Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю сорвала 171 атаку Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По данным УФСБ России по ДНР, в результате работы комплекса были ликвидированы 156 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, а также 15 – над Горловкой. Отмечается, что противник продолжил попытки нанести удары по энергетическим объектам республики с помощью ударных дронов.

    В районе распределительной электроподстанции в Горловке были перехвачены четыре FPV-дрона с взрывными устройствами на базе гранатометных выстрелов ПГ-7С. Еще один беспилотник самолетного типа FP-2 с осколочно-фугасным боеприпасом был остановлен вблизи трансформаторной подстанции в Буденовском районе Донецка. В Центрально-городском районе Макеевки был обезврежен ударный дрон FP-1 с боеголовкой ОФБ-60-ЯУ.

    «Система РЭБ «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры», – говорится в сообщении УФСБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов. За неделю в ДНР сорвали почти 260 атак украинских дронов. За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ с помощью БПЛА борются с дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются практически на всех участках фронта, замечая необычные методы ВСУ воодушевлять солдат.

    «Украинским операторам БПЛА, находящимся в районе села Бударки (Волчанская городская община), поступил приказ атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, направляющуюся в сторону населенного пункта с Севера. По всей видимости, таким образом командование ВСУ решило бороться с дезертирством», поделились российские бойцы с неофициальным Telegram-каналом группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах ожесточенные бои идут за развалины каждого жилого дома. На Липцовском направлении штурм-группы с боями продвинулись на 300 м в лесном массиве в направлении села Весёлое.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись до 600 м, выбив в ходе упорных боев солдат ВСУ из двух опорных пунктов в лесном массиве.

    На Сумском направлении штурмовики «Северян» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ. «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 04:48 • Новости дня
    Подполье узнало об увеличении военных кладбищ ВСУ втрое на востоке Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные кладбища на востоке Украины увеличились в размерах более чем втрое по сравнению с 2023 годом, при этом отмечается острая нехватка мест, сообщили представители пророссийского подполья.

    «Кладбища на востоке Украины, по нашим наблюдениям, демонстрируют стабильный рост – увеличились более чем в три раза по сравнению с 2023 годом. Причем такая тенденция наблюдается именно на военных кладбищах, захоронение на которых считается весьма почетным», – рассказал ТАСС представитель подполья.

    По его словам, расширять места для захоронений не успевают, свободные места заканчиваются быстро. В результате участились случаи, когда за новые участки на военных кладбищах возникает борьба между родственниками погибших.

    В подполье отметили, что ситуация становится все острее на фоне продолжающегося конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ.

    В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет  кладбище.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 06:23 • Новости дня
    Морпехи под прикрытием тумана сожгли броневик ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские артиллеристы воспользовались плохой видимостью и нанесли неожиданный удар по технике противника, перевозившей личный состав на красноармейском направлении, сообщил старший наводчик 40-й бригады морской пехоты с позывным «Певец».

    Бойцы группировки войск «Центр» скрытно заняли позицию благодаря погодным условиям, пояснил «Певец» РИА «Новости».

    «Конечно, лучше всего работать, когда погода пасмурная или туман. Заняв огневую позицию, эффективно навелись, отработали. Нам доложили, что была уничтожена боевая машина пехоты и личный состав ВСУ», – рассказал военный.

    По словам бойца, противник рассчитывал остаться незамеченным в тумане. Однако украинские военные были удивлены внезапным появлением полного пакета реактивных снарядов буквально из ниоткуда.

    Ранее источник сообщал, что потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии фронта, начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области.

    До этого российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ «Солнцепеком»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчёт модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении, передает РИА «Новости». В Минобороны России сообщили: «Расчет ТОС-1А »Солнцепек« начал движение с группой прикрытия на огневую позицию. Прибыв на место, расчет боевой машины оперативно выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам, уничтожив опорный пункт формирования ВСУ».

    После завершения боевой работы расчет вместе с группой огневой поддержки немедленно покинул огневую позицию, отметили в ведомстве. Подчеркивается, что операция проводилась в рамках действий российской группировки «Центр» на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек» зарекомендовала себя как одна из самых мощных артиллерийских систем в современной армии России. Система «Солнцепек» поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении. Она также уничтожила опорный пункт ВСУ в ДНР.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Российские морпехи рассказали о работе с тяжелым грузовым дроном в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские морские пехотинцы начали использовать тяжелый беспилотник, способный доставлять до десяти килограммов груза на расстояние 20 км, рассказал инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты с позывным «Меркурий».

    По его словам, грузовой дрон может преодолевать до 20 км и перевозить до 10 кг. Основной задачей аппарата становится доставка медикаментов, продовольствия, боеприпасов и тяжелых грузов для расчетов на линии соприкосновения.

    «Цель и задача – доставка тяжелых грузов, медикаментов, продовольствия и боеприпасов на линию соприкосновения для расчетов, находящихся на переднем крае. Это наша разработка, наше управление», – сказал инструктор РИА «Новости».

    «Меркурий» уточнил, что беспилотник создан и управляется российскими специалистами, действующими в интересах группировки войск «Центр».

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке беспилотников. Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО. В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок».


    Комментарии (0)
    Главное
    Беженец в футболке с флагом Ирана убил трех человек в США
    Минобороны Британии подтвердило удар Ирана по базе на Кипре
    Франция направила авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из Балтики
    Каллас и фон дер Ляйен увидели надежду в смерти Хаменеи
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ
    Умер драматург и режиссер Николай Коляда

    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Предательство помогло США убить иранского лидера

    США удалось уничтожить практически все военно-политическое руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Сделать это удалось при помощи двух обстоятельств: во-первых, самого характера нанесенного по Тегерану удара, а во-вторых, с помощью прямого предательства. Кто и как мог предать верховного иранского лидера? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации