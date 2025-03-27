«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ в ДНР

ТОС-1А «Солнцепек» разрушил укрепления ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР

Tекст: Александра Юдина

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группы войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР при помощи термобарических снарядов, передает РИА «Новости».

Удар был осуществлен после того, как разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях.

В Минобороны заявили, что дозор боевой машины заблаговременно прибыл на место развертывания ТОС-1А.

После получения доклада от командира дозора, расчет «Солнцепека» занял огневую позицию и произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.

Корректировка огня и контроль за поражением цели велись в режиме реального времени при помощи БПЛА.

После завершения огневой задачи расчет ТОС-1А выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию, что позволило избежать ответного удара противника.

В концерне «Уралвагонзавод» сообщили о высокой эффективности ТОС-1А в зоне спецоперации.

Напомним, ВС России поразили скопления ВСУ в Харьковской области. ВС России уничтожили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в районе Работино.