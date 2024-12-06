Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Работино с помощью «Солнцепека»

Tекст: Вера Басилая

Разведчик заявил, что его расчет выявил опорный пункт в районе Работино и корректировал огонь системы «Солнцепек», передает РИА «Новости».

По словам «Белого», в укреппункте противника находилась антенна Starlink, всевозможные выносы, операторы FPV-дронов, в эту же ночь опорник был отработан «Солнцепеком», противник, который остался, бежал, бросив все.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» выполняет боевые задачи в ближнем бою и на линии непосредственного соприкосновения. Она используется для поддержки пехоты и танков и способна за один залп покрыть огнем до четырех квадратных километров.

Ранее расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.

До этого расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили район сосредоточения живой силы ВСУ в Харьковской области, фиксируя поражение средствами объективного контроля.