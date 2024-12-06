Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
ВС России уничтожили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в районе Работино
Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Работино с помощью «Солнцепека»
Российские военные ликвидировали укрепленный пункт ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении с применением тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщил старший расчета БПЛА с позывным «Белый».
Разведчик заявил, что его расчет выявил опорный пункт в районе Работино и корректировал огонь системы «Солнцепек», передает РИА «Новости».
По словам «Белого», в укреппункте противника находилась антенна Starlink, всевозможные выносы, операторы FPV-дронов, в эту же ночь опорник был отработан «Солнцепеком», противник, который остался, бежал, бросив все.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» выполняет боевые задачи в ближнем бою и на линии непосредственного соприкосновения. Она используется для поддержки пехоты и танков и способна за один залп покрыть огнем до четырех квадратных километров.
Ранее расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.
До этого расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили район сосредоточения живой силы ВСУ в Харьковской области, фиксируя поражение средствами объективного контроля.