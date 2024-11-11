При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.9 комментариев
ВС России впервые уничтожили «Рубиконом» артустановку ВСУ в Курской области
Минобороны России впервые сообщило о том, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
В ведомстве отметили, что это произошло на Курском направлении. Установка была замаскирована, однако благодаря беспилотным технологиям удалось ее выявить и ликвидировать, передает ТАСС.
В октябре министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, сообщило министерство обороны.