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    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    11 ноября 2024, 19:28 • Новости дня

    ВС России впервые уничтожили «Рубиконом» артустановку ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобороны России впервые сообщило о том, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

    В ведомстве отметили, что это произошло на Курском направлении. Установка была замаскирована, однако благодаря беспилотным технологиям удалось ее выявить и ликвидировать, передает ТАСС.

    В октябре министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, сообщило министерство обороны.

    9 ноября 2024, 08:51 • Новости дня
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области российскими военными взята в плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные из группировки «Север» взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ в приграничной зоне региона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В плен попала стрелок, рядовой Наталья Балаклицкая. Она пояснила, что пришла служить в ВСУ добровольцем.

    Сама Балаклицкая пояснила, что ее обещали не отправлять на передовую при отправке в Курскую область. При этом украинских военнослужащих под страхом расстрела заставили ехать в этот российский регион.

    «Сказали, что это приказ, и, если мы не пойдем, нас просто сами свои перестреляют», – добавила она.

    Женщина отметила, что вступала в ВСУ, подписав контракт, она начинала служить поваром в населенном пункте Комары в Донецкой народной республике.

    «Я там работала месяц. У них не хватало стрелков. А так как я проходила обучение в Англии, то меня перевели в стрелки, в третью роту. В Англии нам не говорили, на что учат. Просто сказали, [что надо] ехать в учебку. А когда отправляли в Англию, там не было у нас понятия «повар» или кто-то другой», – сказала пленная.

    Балаклицкая указала, что в Курской области провела месяц на позиции, ожидая ротации, и осталась вдвоем с раненым сослуживцем. Женщина пояснила, что у нее был автомат, раненый сослуживец был с пулеметом.

    Она рассказала, что они вдвоем решили сдаться добровольно.

    В пятницу Минобороны сообщало, что в последнюю неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 военнослужащих ВСУ.

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    11 ноября 2024, 14:05 • Новости дня
    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян

    Москалькова: Россиян из Курской области нашли на Украине

    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На контролируемой киевским режимом территории найдены 13 российских граждан, перемещенных из Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Ведутся переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию, пояснила она.

    Напомним, Следственный комитет начал расследовать преступления, совершенные ВСУ против мирных жителей в нескольких российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области.

    Также против украинских военнослужащих возбудили дело о теракте за подрыв автомобиля в Курской области.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    WP: ВСУ оказались в «адских» условиях в Курской области
    WP: ВСУ оказались в «адских» условиях в Курской области
    @ Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в Курской области находятся в тяжелых условиях, там ведется напряженная борьба, сообщило американское издание Washington Post.

    Обстановка на местах для ВСУ иногда становится «ужасной», говорится в публикации Washington Post, передает ТАСС.

    В материале приводятся свидетельства из больницы в Сумской области, где находятся эвакуированные украинские солдаты. «Мужчины лежат с перевязанными конечностями, рассказывают о адских условиях в Курской области», – говорится в статье.

    По последним данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 30 тыс. 500 военнослужащих, 189 танков, более тысячи боевых бронированных машин.

    Только в предыдущие сутки украинская армия потеряла там более 300 военнослужащих и четыре танка.

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    9 ноября 2024, 06:25 • Новости дня
    ВСУ применили слезоточивый газ против сдававшихся в Курской области

    Стало известно о применении ВСУ слезоточивого газа против сдававшихся в плен бойцов в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные применили слезоточивый газ против своих солдат, сдававшихся в плен российским войскам в Курской области, сообщил стрелок-санитар 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко.

    По словам Николенко, для него это стало «переворотом в сознании и настоящим моральным ударом», сообщило РИА «Новости».

    Известно, что в ночь на 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено.

    Как сообщило Минобороны, накануне группировка «Север» не позволила украинским боевикам пройти через государственную границу России у населенного пункта Новый Путь на Курском направлении.

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    11 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    В Курской области сбили четвертую за день украинскую ракету в приграничном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном районе Курской области в течение дня была успешно сбита четвертая украинская ракета благодаря действиям российских ПВО.

    В приграничном районе Курской области была сбита четвертая украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Глава региона выразил благодарность за успешные действия сил противовоздушной обороны.

    «Четвертая украинская ракета сбита нашими бойцами в приграничном районе Курской области. Слава ПВО!» – написал Смирнов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал сотрудников аварийной службы в Запорожской области, ранив троих человек во время восстановления линии электропередачи.

    Минобороны России заявило об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской и Белгородской областями с использованием сил противовоздушной обороны, отметив, что это были БПЛА самолетного типа, целью которых была террористическая атака на объекты в России.

    Также около 23.00 мск два украинских БПЛА были сбиты над указанными регионами, а примерно в 21.25 мск над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник.

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    9 ноября 2024, 06:02 • Новости дня
    Морпехи ЧФ захватили позиции ВСУ в Курской области

    Бригада морпехов Черноморского флота овладела позициями ВСУ в лесах Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Бойцы Черноморского флота захватили позиции ВСУ в лесной местности Курской области, обнаружили трофейное вооружение и документы украинских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны.

    Как подчеркнули в военном ведомстве, морпехи провели стремительный рывок на технике, прорвав минные заграждения, чтобы восстановить логистику для своих подразделений, передает ТАСС.

    Во время операции украинские войска были выбиты с занятых позиций.

    По словам бойца с позывным Истина, в результате боя были захвачены трофейное вооружение западного производства и документы украинских военнослужащих. Также были обнаружены шевроны ВСУ с флагами Британии и США.

    Напомним, накануне артиллеристы морской пехоты Северного флота уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    11 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров ответил на заявление Сырского о Курске

    Сенатор Джабаров заявил, что Сырский заблуждается в целях ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о целях Киева в Курской области, назвав это заблуждением, и обвинил украинских военных в терроризме.

    Джабаров выразил мнение, что Сырский заблуждается, говоря, что целью ВСУ является защита других направлений фронта. Он подчеркнул, что действия украинских военнослужащих следует рассматривать как терроризм, в то время как «наши солдаты совершают настоящий подвиг», сообщает «Лента.ру».

    Ранее, 8 ноября, The Washington Post опубликовала материал о тяжелых условиях, в которых находятся подразделения ВСУ в Курской области. В беседе с изданием двое неназванных украинских военных описали ситуацию в регионе как «намного сложнее, чем несколько месяцев назад». Они отметили, что идут ожесточенные бои, и военные вынуждены работать в крайне тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка, а также сбили четвертую украинскую ракету в приграничном районе региона благодаря действиям сил противовоздушной обороны. Российские вооруженные силы использовали дроны-разведчики для отслеживания группы боевиков из РДК и других подразделений ВСУ в районе Курской области.

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    11 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Названа сумма затрат на восстановление Курской области

    Губернатор Смирнов: Затраты на восстановление Курской области превысят 700 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

    По его словам, на территории, где велись активные боевые действия или происходила интенсивная артиллерийская и авиационная работа, потребуется около 118 млрд рублей. Смирнов в ходе оперативного совещания подчеркнул, что с первых дней инцидента власти ведут тщательные расчеты необходимых затрат на восстановление, передает ТАСС.

    Губернатор отметил важность оперативных действий по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке пострадавших жителей региона. Он выразил уверенность, что региональные власти совместно с федеральным центром справятся с поставленной задачей.

    По последним данным, российские войска в последние сутки успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области.

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    8 ноября 2024, 22:19 • Новости дня
    Захарова: Запад игнорирует методы насильственной мобилизации на Украине

    Официальный представитель МИД заявила о росте дезертирства в ВСУ и игнорировании Западом методов мобилизации

    Tекст: Максим Попов

    Мария Захарова обвинила Запад в игнорировании насильственной мобилизации на Украине, отметив рост дезертирства в ВСУ и деморализацию украинских войск.

    По словам Захаровой, в последнее время Генпрокуратура Украины зафиксировала значительное увеличение случаев дезертирства и самовольного оставления части военнослужащими ВСУ. В 2023 году было отмечено 17 658 случаев ухода в самоволку и 7883 дезертирства, тогда как в январе-сентябре 2024 года эти показатели выросли вдвое, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что, несмотря на эти данные, Еврокомиссия в своем ежегодном докладе об Украине назвала ограничения прав и свобод в стране «пропорциональными». По ее мнению, это свидетельствует о том, что в Брюсселе игнорируют методы, применяемые киевским режимом для мобилизации, выполняя предписание западных стран «воевать до последнего украинца».

    Дипломат указала, что перечисленные факты подтверждают актуальность спецоперации с целью денацификации и демилитаризации Украины.

    До этого Захарова сообщила, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами. Также дипломат рассказала, что Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Брюссель отказался от этого шага.

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    9 ноября 2024, 14:07 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек на Курском направлении
    ВСУ за сутки потеряли свыше 300 человек на Курском направлении
    @ Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в Курской области за последние сутки потеряла до 300 военнослужащих и значительное количество техники, сообщило российское Минобороны в субботу.

    В ходе боевых действий были уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила украинские бригады у Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово. Всего было отражено семь контратак противника, а также сорваны атаки в направлениях населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина.

    Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Колмаков и других.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области, в том числе у населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги и других. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 30 тыс. 800 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее ВСУ применили слезоточивый газ против своих солдат, сдававшихся в плен российским войскам в Курской области.

    Минобороны сообщило, что накануне группировка «Север» не позволила украинским боевикам пройти через границу России у населенного пункта Новый Путь на Курском направлении.

    Американское издание Washington Post отметило, что украинские боевики в Курской области находятся в тяжелых условиях, там ведется напряженная борьба.

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    9 ноября 2024, 11:11 • Новости дня
    Добровольцы «АрБата» нанесли минометный удар по скоплению ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минометный расчет добровольческого батальона «АрБат» атаковал скопление пехоты ВСУ в районе Плехово в Курской области, сообщил начальник артиллерии батальона с позывным «Барс».

    Минометный расчет отдельного батальона специального назначения «АрБат» нанес удар по скоплению пехоты ВСУ в районе населенного пункта Плехово в Суджанском районе Курской области, пояснил «Барс» РИА «Новости».

    Операция проводилась с использованием 120-мм миномета, огонь корректировался с расчетом беспилотного летательного аппарата.

    «Поражение цели было изумительное, ребята отработали – и были потери у врага: убитые, раненые. Ребята отработали очень эффективно», – сказал собеседник.

    Он отметил, что подразделения ВСУ не предпринимают контратакующих действий в этом районе, а удерживают занятые позиции.

    В сентябре бойцы 810-й бригады морской пехоты, отряд специального назначения «АРбат» и осетинский батальон «Сармат» освободили населенный пункт Борки в Курской области.

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    9 ноября 2024, 15:32 • Новости дня
    Экипаж Ка-52м уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ка-52м успешно поразил живую силу и бронетехнику подразделений ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Экипаж вертолета Ка-52м в составе смешанной тактической группы успешно провел операцию по уничтожению живой силы и бронетехники подразделений украинской армии.

    Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало соответствующее видео.

    Ранее вертолет Ка-52М своими действиями прикрыл российских пограничников в приграничной зоне Курской области.

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    10 ноября 2024, 23:56 • Новости дня
    БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим попытался устроить террористическую атаку на Белгородскую и Курскую области, используя беспилотники самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram министерство, около 23.00 мск два украинских БПЛА были сбиты над указанными регионами.

    Напомним, около 21.25 мск над Белгородской областью также был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

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    11 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали боевиков РДК в приграничье Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские вооруженные силы использовали дроны-разведчики для отслеживания группы боевиков из Российского добровольческого корпуса (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и других подразделений ВСУ в районе Курской области, сообщили СМИ.

    Как пишет SHOT, изначально группа насчитывала около 100 человек. В результате боевых действий российские подразделения уничтожили почти 90 украинских военнослужащих. Оставшиеся в живых 10–12 бойцов ВСУ начали отступление к границе с Украиной, но их отступление сопровождали российские беспилотники, передает РИАМО.

    Когда до границы оставалось около двух километров, выжившие решили укрыться в полуразрушенном доме в селе Дарьино. Российские военные нанесли удар с помощью авиабомбы. Из-под обломков никто не вышел, что подтвердило успешность операции.

    Накануне The New York Times писала, что по данным американской разведки, Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Украины на успех в этих регионах. В Минобороны сообщили, что в приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ка-52м успешно поразил живую силу и бронетехнику подразделений ВСУ.

    Ранее российские военные в ходе спецоперации ликвидировали отряд боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

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    11 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Курской области за сутки отразили шесть контратак ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки «Север» отразили шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате боевых действий были уничтожены танк, БМП, два бронетранспортера и восемь боевых бронированных машины. Пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен. В зоне ответственности группировки потери ВСУ составили до 300 человек убитыми и ранеными.

    Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ, уничтожив значительное количество техники и личного состава. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили более 31 тыс. 390 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 195 танков и 265 артиллерийских орудий.

    Напомним, ВСУ применяли слезоточивый газ против своих солдат, сдававшихся в плен российским войскам в Курской области. До этого группировка «Север» не позволила украинским боевикам пройти через границу России у населенного пункта Новый Путь на Курском направлении. В прошлую субботу украинская армия в Курской области потеряла до 300 военнослужащих и значительное количество техники.

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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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