Аэростаты снова стали целью для ПВО

В одной из недавних атак на столичный регион украинские формирования использовали малоразмерные воздушные шары (МВШ) в качестве носителей ударных дронов среднего радиуса действия («мидлстрайков»). МВШ, несущие дроны, были зафиксированы и нейтрализованы рядом с подмосковными городами – Серпуховом, Чеховом, Раменским, Электросталью и Ногинском. Их главной целью были воздушные гавани Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево, однако единственным результатом атаки стала приостановка полетов и расход боеприпасов ПВО.

В чем смысл обращения противника к такой «архаике»?

Прежде всего, воздушные шары позволили использовать для удара по объектам в глубоком тылу не дальние дроны, а «мидлстрайки», которые, разумеется, значительно дешевле. Поскольку большая часть пути преодолевалась за счет воздушных потоков, это позволяло выйти на цель с практически полным зарядом батарей – двигатель включался только тогда, когда дроны отцеплялись от аэростата. Кроме того, низкая скорость аэростата, его небольшая радиозаметность и отсутствие тепловой сигнатуры осложняют обнаружение не только радарами, но и электронно-оптическими системами.

Несмотря на все эти факторы, наши зенитчики отразили эту атаку, как и большинство обычных налетов, осуществляемых дальними дронами. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что неприятель атаковал один из самых защищенных регионов страны. Известно, что силы ПВО уничтожили все дроны, которые принесли шары, но сколько было уничтожено самих шаров, информации нет.

Стоит напомнить, что западные разведки широко применяли аэростаты в годы холодной войны, правда, не с террористическими целями, а для разведки.

Так, в середине 1950-х годов спецслужбы США начали массово запускать автоматические дрейфующие аэростаты (АДА) для разведки над территорией СССР. Такие аппараты, оснащенные оборудованием для аэрофотосъемки и другими приборами (например, для замера радиации и химического состава воздуха), могли находиться в воздухе до 10 суток, подниматься на высоту до 50 км и вести съемку местности полосой до 70 км в ширину. Аэростаты управлялись по радио, могли менять высоту полета и корректировать движение в соответствии с ветрами. После пролета над территорией СССР аппарат по команде с пункта управления опускался на землю или на воду, позволяя забрать контейнер с аппаратурой и результатами разведки. Оболочки аэростатов были выполнены из тонкой синтетической пленки, наполнены гелием и разделены на множество отделений, что обеспечивало устойчивость к повреждениям.

Нельзя сказать, что аэростаты были легкой целью для зенитчиков того времени. Более чем за 20 лет, с 1956 по 1977 год, радарами ПВО СССР было обнаружено 4112 шаров-шпионов, но перехватить удалось только 793. Причин «неуязвимости» аэростатов было несколько.

АДА запускались на высоте, значительно превышающей потолок полета истребителей-перехватчиков; их полет планировался таким образом, чтобы проходить позиционные районы ПВО и места базирования истребительной авиации в ночное время, которое в те времена накладывало серьезные ограничения. Кроме того, часто перехвату вражеских аэростатов мешала нелетная погода.

Сегодня аэростаты также остаются непростой целью для ПВО, о чем, в частности, свидетельствует история с четырехдневной охотой американских ВВС за китайским аэростатом в 2023 году.

В конце 1983 года Вашингтон объявил о сворачивании программы использования АДА над территорией СССР, дав понять, что в силу развития космической разведки данный способ сбора данных уже неактуален. Однако в реальности запуск аэростатов-разведчиков продолжался. Так, 3 сентября 1990 года автоматический аэростат был сбит в районе Кольского полуострова, недалеко от баз Северного флота. А в феврале 2002 года аэростат-разведчик, запущенный с территории Швеции, пересек границу России и Казахстана и разрушился на высоте 16 км неподалеку от Петропавловска.

Воздушные шары-шпионы не теряют своей актуальности даже в эпоху мощных орбитальных группировок. Британская The Guardian указывает, что «аэростаты-разведчики могут сканировать большую территорию с меньшей высоты и проводить больше времени над заданным районом, поскольку движутся медленнее, чем спутники», при этом цена аэростата, оснащенного цифровым фотоаппаратом и радиостанцией, меньше цены обычного дрона.

Начальник армейского командования космической и противоракетной обороны (SMDC) США генерал-лейтенант Джон Рафферти на тематическом круглом столе в рамках ежегодного форума ВС США (AUSA) в октябре 2026 года объявил о намерении шире использовать возможности аэростатов, которые способны «изменить игру». «Разведка и наблюдение – не единственный вариант использования высотных воздушных шаров. Они могут служить в качестве ретрансляционных узлов связи, а также стартовых платформ для роев дронов и других расходуемых полезных нагрузок», – заметил генерал, указав на их «космические возможности» при весьма скромном бюджете.

И как мы видим, намерение Пентагона использовать аэростаты как транспортную платформу для БПЛА совпало со случаями применения ВСУ воздушных шаров в качестве носителей ударных систем.

Да, аэростаты-матки дронов не способны «изменить игру» и повлиять на ход боевых действий, однако использовать их для террористических атак против российских городов наш противник с высокой вероятностью будет. Но сегодня не 70-е годы прошлого века, и эффективные средства борьбы с высотными аэростатами в арсенале ВС РФ имеются.