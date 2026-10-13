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    ПВО становится бизнесом

    @ Stocktrek Images, Inc/ТАСС

    13 октября 2026, 11:56 Мнение

    ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Американский бизнесмен Эрик Принс, основатель ЧВК Blackwater, создал частную военную компанию с противовоздушной специализацией – Vectus Air Defense Systems (Системы противовоздушной обороны «Вектус»). Несмотря на свой довольно мрачный бэкграунд (агент ЦРУ, участник «эскадронов смерти»; возглавляемые им компании причастны к военным преступлениям), Принс является не только талантливым организатором, но и предпринимателем, тонко чувствующим конъюнктуру рынка военных подрядчиков.

    Ещё два года назад в интервью Такеру Карлсону он заявил, что первым стратегическим сдвигом в военном деле после Второй мировой войны стало появление ядерного оружия, вторым – высокоточные системы, а «третьим сдвигом должно стать доминирование (от которого мы, США, далеки) в сфере инноваций и применения дронов с ИИ. Основная часть инноваций в этом направлении происходит прямо сейчас на Украине и в России, и мы здорово отстаём», а также отметил неадекватность современным вызовам имеющихся систем ПВО, указав, что «сбитие одного дрона в 50 тыс. обходится в 4 млн долларов».

    Его Vectus Air Defense Systems официально начала работу 21 августа 2026 года и сейчас он предлагает частному бизнесу, вооружённым силам разных стран и целым государствам сравнительно экономичное решение проблемы. Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, он предлагает заключить многолетний контракт с его «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пакет предложений включает: РЛС и оптико-электронные системы для обнаружения целей, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ); автоматические зенитные пушки (АЗП) и зенитные пулемётные установки (ЗПУ), дроны-перехватчики, а также эксплуатацию и техобслуживание всего этого оборудования.

    Нельзя сказать, что в этом предложении есть что-то принципиально новое. Тем же самым много лет занимались сами США. Например, Вашингтон предлагал «нефтяным монархиям» различную номенклатуру систем ПВО, их обслуживание, подготовку персонала или просто своё военное присутствие, якобы гарантирующее безопасность. Но мало того, что эти услуги стоят чрезвычайно дорого, так ещё, как показали недавние события, оказались малоэффективными против современных вызовов – иранские и хуситские БПЛА уверенно находят бреши в развёрнутых на Ближнем Востоке американских системах ПВО.

    Тщательно изучив ситуацию и конъюнктуру на Ближнем Востоке, на Украине, в Африке и в Латинской Америке, Принс предложил альтернативу – более адекватную и, что самое главное, более дешёвую.

    «Революция дронов» стала в полной мере мировой – в силу простоты, дешевизны и огромной базы коммерческих моделей (и комплектующих к ним) она сделала их чуть ли не главным оружием не только для армий, в том числе и небогатых стран, но и для иррегулярных формирований и даже банд. Под ударом БПЛА могут оказаться НПЗ, порты, дата-центры, шахты, заводы, транспорт, торговое судоходство, энергетика и многие другие объекты и системы, весь объём которых сегодня мало какое государство способно защитить.

    Vectus Air Defense Systems предлагает организацию эшелонированной объектовой защиты от БПЛА по принципу «всё включено» – дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, зенитные автоматизированные артиллерийские и пулемётные установки, РЭБ.

    Ключевым бизнес-партнёром Принса является украинский стартап Swarmer, специализирующийся на автономной координации роёв дронов. Ему принадлежит 20% акций Vectus, самому Принсу – 80%. Зная скептическое отношение основателя Blackwater к участию Запада и США, в частности, в украинском конфликте, это может показаться странным, однако как прагматик он прекрасно понимает всю ценность практического опыта, которым располагают украинские структуры (с российскими, по понятным причинам, он не может сотрудничать), и пренебречь им он просто не мог. Тем более что украинские контакты могут обеспечить приток в компанию бывших боевиков ВСУ, имеющих опыт службы в МОГах и в других структурах ПВО. Да и сам факт того, что работа Vectus будет строиться на основе реального опыта, можно использовать в рекламных целях. Так, утверждается, что Swarmer передаст Vectus свои алгоритмы, которые с апреля 2024 года были опробованы в более чем 100 тысячах боевых эпизодов.

    «Спрос на наши предложения от частного сектора очень высок», – заявил Эрик Принс изданию Axios, и, скорее всего, не преувеличил.

    На первый взгляд Vectus на мировом рынке военных услуг составляет конкуренцию Пентагону, работая на его поле с более привлекательными и доступными предложениями. Но, с другой стороны, учитывая близость Принса к американскому истеблишменту и к Белому дому, можно не сомневаться, что вся его деятельность полностью согласована с тем же Пентагоном. И тут стоит заметить, что деятельность ЧВК, хоть обычных, хоть зенитных – это не только высокодоходный бизнес, но ещё и продвижение геополитических интересов страны, которую данные компании представляют.

    В настоящий момент предложение Принса на мировом рынке безальтернативно, но эту монополию может без особого труда нарушить Россия. Наши специалисты обладают куда большими компетенциями, и опыт ими накоплен ничуть не меньший, чем нашим противником. Что же до оборудования, то целые позиции наших антидроновых систем превосходят неприятельские. Вопрос только в организационном оформлении структуры, которая могла бы предложить противовоздушную защиту объектов. Но это не самая сложная задача.
    Очевидно, что нам будет сложно конкурировать с детищем Принса в странах с отчётливой и последовательной прозападной позицией. Но вот в государствах, относящихся, как говорили раньше, к лагерю «неприсоединившихся», наши шансы гораздо выше.
    И такую возможность не только заработать значительные средства, но и укрепить наше влияние в мире, необходимо использовать, пусть и перехватив идею потенциального противника.

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