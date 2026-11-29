Мелони: Безопасность Италии важнее поддержки Украины

Tекст: Катерина Туманова

Мелони пояснила, что позиция Рима по поводу украинского конфликта не меняется, однако поддержка Киева «никогда не может быть выше защиты наших национальных границ», передает портал FRV News Magazine.

В телефонном разговоре с Зеленским премьер Мелони подчеркнула, что Италия не может согласиться на инициативы, ставящие под угрозу безопасность страны и региона.

«Мы не меняем позицию в отношении Украины, но не можем поставить под угрозу безопасность Италии«, – заявила она.

Накануне Зеленский заявил, что украинские атаки на российские корабли в ливийском порту Бенгази координировались с союзниками, что вызвало резкую реакцию итальянских политиков. Вскоре Зеленский опроверг свои же слова и позвонил Мелони для прояснения ситуации.

Кроме того, выступая на национальной ассамблее партии «Мы умеренные», Мелони прокомментировала переговоры по бюджету ЕС, отметив, что они находятся «в световых годах от соглашения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мелони предупредила Зеленского о сложностях в продолжении помощи Украине из-за удара ВСУ по порту Бенгази.

В тот же день премьер Италии и глава киевского режима провели «напряженный разговор» после атаки на российские корабли у берегов Ливии.

В пятницу Зеленский в разговоре с Мелони признал ложь о согласовании ударов по Ливии с союзниками.