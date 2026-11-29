На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Посол Дедов рассказал о строительстве ж/д трассы Решт – Астара в Иране
Посол Дедов рассказал о строительстве ж/д трассы Решт – Астара
Российская сторона получила полный доступ для проведения инженерных изысканий на всем протяжении 162-километровой трассы железной дороги Решт – Астара в Иране, заявил посол России в исламской республике Алексей Дедов.
«На западном маршруте коридора ведется подготовка к строительству железной дороги Решт – Астара с использованием российского экспортного кредита. Четвертого ноября в Тегеране подписан протокол, по которому российская сторона получает полный доступ для инженерных изысканий на всем протяжении 162-километровой трассы», – передает ТАСС слова посла в интервью иранской газете Farhikhtegan.
Дедов отметил, что развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» является одним из главных приоритетов России.
Москва рассматривает его не только как экономический, но и как геополитический проект, который дает более надежный и короткий путь к рынкам Южной Азии по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минтранспорта заявило о положительной динамике в строительстве железнодорожной линии Решт – Астара в Иране.
Вице-премьер Оверчук сообщил о завершении иранской стороной выкупа земельных участков для строительства железнодорожной линии.
Летом министр транспорта сообщил о возобновлении работ по проекту создания железнодорожной ветки Решт – Астара.