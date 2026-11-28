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КТК запланировал доставку нового выносного причального устройства из ОАЭ
КТК запланировал доставку нового причала из ОАЭ под Новороссийск
Каспийский трубопроводный консорциум планирует доставить с верфи в ОАЭ новое выносное причальное устройство для терминала под Новороссийском при улучшении внешнеполитической обстановки, сообщил технический директор компании Игорь Лисин.
«Планируем в ближайшее время, как это позволит нам внешнеполитическая обстановка, привезти в Россию ВПУ-1 и также его смонтировать», – заявил Лисин в эфире «Вестей», передает ТАСС.
Ранее консорциум собирался заменить два выносных причальных устройства, которые ввели в эксплуатацию в 2001 году. В августе компания запустила новое ВПУ-2 вместо причала, поврежденного в ходе атак безэкипажных катеров в ноябре 2025 года.
Нефтепроводная система консорциума выступает крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Каспийский трубопроводный консорциум запустил новое выносное причальное устройство на морском терминале.
В том же месяце Минэнерго Казахстана сообщило о приостановке работы терминала под Новороссийском из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом.
Также власти Казахстана пересмотрели целевые показатели добычи нефти из-за ударов Вооруженных сил Украины по объектам консорциума.