Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.6 комментариев
Суд на Урале арестовал главу совета директоров «Корпорации СТС»
В Екатеринбурге суд арестовал главу совета директоров «Корпорации СТС»
Председатель совета директоров «Корпорации СТС» проведет под стражей почти два месяца по решению суда Екатеринбурга.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Татьяны Черных в виде заключения под стражу, передает ТАСС. Арест продлится один месяц и 25 суток. Судья огласила решение на заседании, подчеркнув точный срок содержания под стражей.
Ранее в Москве по делу были проведены обыски по адресам проживания и в офисах лиц, связанных с АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». После оперативных действий бизнесмена Алексея Боброва, а также Татьяну Черных доставили в Екатеринбург.
Также сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова, являющейся дочерней структурой «Облкоммунэнерго».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура подала иск с требованием изъять у бывшего советника главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва энергетическую компанию «Облкоммунэнерго» в Свердловской области.
Ранее в Роснано заявляли, что Анатолий Чубайс за несколько месяцев избавился от всей своей недвижимости в России.
Также в компании сообщали о нахождении Чубайса в Израиле.