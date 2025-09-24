Суд на Урале арестовал главу совета директоров «Корпорации СТС»

В Екатеринбурге суд арестовал главу совета директоров «Корпорации СТС»

Tекст: Евгения Караваева

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Татьяны Черных в виде заключения под стражу, передает ТАСС. Арест продлится один месяц и 25 суток. Судья огласила решение на заседании, подчеркнув точный срок содержания под стражей.

Ранее в Москве по делу были проведены обыски по адресам проживания и в офисах лиц, связанных с АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». После оперативных действий бизнесмена Алексея Боброва, а также Татьяну Черных доставили в Екатеринбург.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности главы Объединенной теплоснабжающей компании Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова, являющейся дочерней структурой «Облкоммунэнерго».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура подала иск с требованием изъять у бывшего советника главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва энергетическую компанию «Облкоммунэнерго» в Свердловской области.

Ранее в Роснано заявляли, что Анатолий Чубайс за несколько месяцев избавился от всей своей недвижимости в России.

Также в компании сообщали о нахождении Чубайса в Израиле.