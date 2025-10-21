Tекст: Мария Иванова

В Днепропетровской области были уничтожены подземные цеха по производству ракет, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от местных жителей.

«Павлоград и Павлоградский район… Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», – заявил Лебедев.

Он также отметил, что в Харькове был нанесен удар по району аэродромов, где обслуживаются беспилотные летательные аппараты. По его словам, уничтожен цех авиаремонтного предприятия, в котором собирались БПЛА самолетного типа.

Нпомним, ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

Подполье также заявило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине.

Кроме того подполье сообщило об ударе по самолетам НАТО в Кривом Роге.