Подземные цеха по производству ракет уничтожены в Днепропетровской области
В Днепропетровской области ликвидированы подземные производственные мощности по выпуску ракет, а в Харькове уничтожен цех по сборке беспилотников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Павлоград и Павлоградский район… Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», – заявил Лебедев.
Он также отметил, что в Харькове был нанесен удар по району аэродромов, где обслуживаются беспилотные летательные аппараты. По его словам, уничтожен цех авиаремонтного предприятия, в котором собирались БПЛА самолетного типа.
