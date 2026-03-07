  • Новость часаИран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 марта 2026, 17:03

    Си Цзиньпин призвал к строгому контролю военного бюджета Китая

    Си Цзиньпин потребовал усилить антикоррупционный контроль в армии КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНР Си Цзиньпин на парламентской сессии заявил о необходимости эффективного расходования средств и жесткого надзора над военными финансами.

    Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании делегации Народно-освободительной армии Китая в рамках ежегодной парламентской сессии, потребовал реформировать управление военным бюджетом и гарантировать, что каждый фэнь  (минимальная денежная единица в КНР) будет потрачен обоснованно, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Необходимо продвигать реформу управления военным бюджетом, обеспечивать динамический баланс между военными расходами и потребностями, усиливать контроль и оценку эффективности использования средств по всей цепочке, а также гарантировать, что каждый фэнь расходуется разумно».

    Си Цзиньпин также отметил, что армия не должна становиться убежищем для коррупционеров, и борьба с коррупцией должна решительно продвигаться вперед. Прямая речь китайского лидера: «В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией».

    Он призвал укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами, использовать политические инструменты для устойчивой модернизации обороны и установить строгий контроль над движением средств, полномочиями и качеством в начале 15-й пятилетки. Особое внимание, по его словам, должно уделяться надзору за крупными проектами и комплексному военно-гражданскому контролю.

    Сессия Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа КНР, открылась в Пекине и продлится до 12 марта. Согласно проекту бюджета, в 2026 году военные расходы Китая вырастут на 7%, достигнув 1,909 трлн юаней.

    Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого ближайший соратник председателя КНР Си Цзиньпина оказался замешан в громком шпионском скандале. А в октябре 2025 года Пекин отправил в отставку девять высокопоставленных генералов из-за подозрений в коррупции.

    4 марта 2026, 18:25
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные на брифинге в Капитолии указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed из-за особенностей их полета.

    Системы противовоздушной обороны США не способны перехватить все иранские ударные дроны Shahed, передает CNN. Об этом военные сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии. Представители администрации Трампа подчеркнули, что иранские беспилотники представляют значительную угрозу.

    Министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Shahed оказались опаснее, чем ожидали в Пентагоне. Причиной названы их малозаметность, низкий полет и небольшая скорость.

    Во вторник прошел брифинг для членов конгресса. Законодатели задали множество вопросов Пентагону и ЦРУ относительно целей и перспектив операции США против Ирана.

    Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после брифинга выразил мнение, что страна рискует вновь оказаться втянутой в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, при этом отсутствует реальная угроза национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные нанесли удар ракетами Qadr и Talaiyeh по эсминцу США в Индийском океане. Эти удары повредили системы связи и радиолокации на семи американских базах в странах региона.

    А советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран больше не собирается вести переговоры с США и готов продолжать военные действия столько, сколько потребуется.


    5 марта 2026, 21:21
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    7 марта 2026, 12:43
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    5 марта 2026, 16:22
    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова

    Бывшему замглавы Минобороны Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам

    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.

    В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.

    «Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.

    Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.


    5 марта 2026, 18:20
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    6 марта 2026, 18:30
    США признали удары по школе в Иране

    NBC: США признали удары в районе школы для девочек в иранском Минабе

    США признали удары по школе в Иране
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские чиновники на закрытом брифинге подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек, где погиб 171 человек, пишут местные СМИ.

    Представители администрации США во время закрытого брифинга в Конгрессе подтвердили нанесение ударов в районе, где находится школа для девочек в иранском городе Минаб, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным NBC News, американским властям известно, что удар по начальной школе, в результате которого погибли 171 человек, не был нанесён Израилем. При этом представители администрации США не предложили другой версии событий, которая бы исключала ответственность Вашингтона за этот инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские СМИ писали, что удар по учебному заведению в Минабе совпал с атакой на базу КСИР, и дети могли погибнуть из-за ошибки военных США при определении цели.

    До этого иранские власти установили личности пилотов и авиабаз, причастных к удару по школе, где погибла 171 школьница. В ответ Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США.

    6 марта 2026, 14:46
    Греция решила перебазировать Patriot для «защиты Болгарии от Ирана»
    Греция решила перебазировать Patriot для «защиты Болгарии от Ирана»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция перебросит на север своей территории батарею ПВО Patriot и два истребителя F-16 для помощи в защите Болгарии от баллистических ракет Ирана, заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас после телефонного разговора с главой Минобороны Болгарии Атанасом Запряновым.

    Греция перебросит батарею ПВО Patriot и два истребителя F-16 на север своей территории для поддержки Болгарии, передает ТАСС.

    Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что решение принято после телефонных переговоров с главой Минобороны Болгарии Атанасом Запряновым. Он сообщил, что контактировал с болгарским коллегой 5 и 6 марта и пообещал оказать всю возможную помощь в противобаллистической защите Болгарии от возможных угроз со стороны Ирана.

    Дендиас уточнил, что в ближайшие несколько часов батарея Patriot будет переброшена на север Греции для защиты значительной части территории Болгарии. Кроме того, пара истребителей F-16 направляется на аэродром в этом же регионе для дополнительного воздушного прикрытия страны. Для координации действий в Софию направляются два высокопоставленных офицера ВВС Греции, которые будут работать в оперативном центре вооруженных сил Болгарии.

    Министр отдельно подчеркнул, что действия производятся исключительно по просьбе Болгарии, являющейся членом НАТО и ЕС, и не ослабляют способность Греции к собственной противобаллистической защите. На следующей неделе Дендиас намерен посетить Софию по приглашению болгарского коллеги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанский фрегат Cristobal Colon отправится на Кипр совместно с французскими и греческими кораблями.

    6 марта 2026, 04:38
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признавать вину
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признавать вину
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе допроса бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов отказался признавать вину в инкриминируемых ему коррупционных преступлениях, сообщили в правоохранительных органах.

    «В ходе следственных действий Цаликов вину по предъявленным ему обвинениям не признал», – сказал источник ТАСС.

    Напомним, днем ранее Басманный суд Москвы отправил Руслана Цаликова под домашний арест.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    7 марта 2026, 06:24
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец
    @ US Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    Авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что третий авианосец США, «Джордж Буш», завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и вскоре отправится на Ближний Восток.

    По информации канала, корабль должен отправиться в восточное Средиземноморье, где будет участвовать в военных действиях против Ирана.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего были зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, отмечает телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция перенаправила свою единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и сменил дислокацию экстренно.

    7 марта 2026, 07:32
    Взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме

    Tекст: Денис Тельманов

    В субботу утром были зафиксированы взрывы сразу в трех ближневосточных городах, среди которых Дубай, Манама и Иерусалим.

    Взрывы в городах Дубай и Манама произошли утром в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов.

    «В субботу утром в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна Манаме были слышны взрывы», – говорится в сообщении.

    Подробностио причинах происшествий и возможных последствиях пока не приводятся.

    В то же утро в Иерусалиме также был зафиксирован взрыв, который прогремел после объявления воздушной тревоги, связанной с приближением иранской ракеты.

    Как отмечается, взрыв произошел вскоре после сигнала тревоги, когда стало известно о запуске ракеты со стороны Ирана.

    На данный момент официальные лица в ОАЭ, Бахрейне и Израиле не делали заявлений по поводу случившегося. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Ночью по Тегерану были нанесены авиаудары США и Израиля, под которые попали жилые кварталы и район Тегеранского университета. Данные о жертвах в результате авиаударов по Тегерану уточняются.

    7 марта 2026, 17:49
    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    5 марта 2026, 17:05
    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана

    Политолог Лукьянов: Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани после инцидента с БПЛА

    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана
    @ Chen Junfengmulatuofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар дронов по Нахичевани может оказаться как случайностью на фоне масштабной эскалации, так и целенаправленной провокацией. Однако Азербайджан, равно как и Турция, постараются избежать вовлечения в конфликт, действуя максимально сдержанно. Также в качестве ответной меры Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани. Такое развитие событий допустили в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Тимофей Бордачев.

    «Когда начинается крупная акция с элементами авантюризма, расползание насилия и боевых действий практически неизбежно», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай». Он отметил, что Иран – исходя из соотношения сил – не может одержать победу в конфликте военным путем.

    «Единственный выход в такой ситуации – это создание нетерпимого хаоса вокруг: в том числе в Персидском Ормузском проливах, – чтобы цена этой дестабилизации ударила по атакующим, прежде всего США и их союзникам. Чем больше вокруг инцидентов, тем выше градус», – добавил собеседник.

    Вместе с тем, судить о том, была ли это намеренная атака Ирана по Азербайджану или это случайность, не представляется возможным, заметил Лукьянов. «Ответит ли Баку? Влезать в конфликт активным образом – чрезвычайно рискованно», – рассуждает политолог. Впрочем, он допускает, что азербайджанская сторона использует произошедшее в своих интересах.

    «Например, власти республики могут усилить присутствие ВС Азербайджана в регионе, – предположил эксперт. – Переброска возможна сухопутным маршрутом через территорию Армении. Пойдет ли на это Баку, и последует ли ответ Еревана в таком случае?».

    Схожей точки зрения придерживается Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». По его мнению, падение дронов может быть случайностью. «Когда присутствует такая военная сумятица, иногда происходят такого рода инциденты», – отметил он. В то же время, можно допустить, что произошедшее – провокация, добавил собеседник. «Я не стал бы полностью исключать ни того, ни другого», – сказал политолог.

    Также Бордачев усомнился в том, что Азербайджан будет предпринимать резкие шаги в отношении Ирана. По его мнению, Баку постарается вести себя максимально сдержано, равно как и Турция – чтобы избежать вероятности быть втянутыми в конфликт.

    «Американцы то уйдут, Израиль тоже неизвестно, насколько жилец в долгосрочной перспективе, а тюркам с персами еще жить бок о бок», – указал Бордачев в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, полагает, что удар БПЛА – спецоперация американцев по втягиванию в противостояние с Ираном Азербайджана. По его мнению, цель – блокировать Исламскую республику со стороны Каспия. «С большой долей вероятности для атаки могли быть использованы геранеподобные дроны, запущенные из акватории Черного моря. Впрочем, для запуска могла также использоваться территория Армении, где сегодня находятся мощные резидентуры Израиля и США», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Ранее в четверг в Азербайджане сообщили о падении дронов, запущенных с территории Ирана. Как уточнили в азербайджанском МИД, один из БПЛА упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения.

    В министерство иностранных дел был вызван чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу, чтобы выразить протест и вручить соответствующую ноту, сообщили в ведомстве. «Мы требуем от Исламской республики Иран в кратчайшие сроки прояснить инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», – говорится в заявлении МИД.

    В минобороны республики подчеркнули, что инцидент не останется без ответа. «Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры», – отметили в ведомстве.

    Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту удара беспилотниками. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что расценивает удар как теракт против республики. По его мнению, целью были гражданские объекты.

    «Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне», – сказал политик, выступая на заседании совета безопасности. Вооруженным силам Азербайджана поручили подготовить и осуществить ответные меры после атаки Ирана на Нахичевань, подчеркнул Алиев. Он также добавил, что республика не собирается принимать участие в операциях против Ирана.

    В свою очередь генштаб ВС Ирана отверг обвинения в запуске дронов. «Исламская республика, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана», – говорится в заявлении, его цитирует РИА «Новости». По версии Тегерана, атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.

    Накануне минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону республики после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дертиол провинции Хатай. Анкара заявила о готовности к ответным действиям.

    «Наша решимость и возможности по обеспечению безопасности нашей страны и нашего любимого народа находятся на самом высоком уровне. Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний. На любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права», – подчеркнул глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

    По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Тегеран тоже отверг обвинения. Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории, сказано в заявлении военнослужащих, которое приводит канал AsharQ.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 19:22
    ВСУ лишились поставок продовольствия в Харьковской области

    ВСУ потеряли запасы продовольствия и поставки в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделениям 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ стало недоступно продовольствие из-за испорченных запасов на позициях в Харьковской области.

    Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области. По словам источника РИА «Новости» в силовых структурах, находящиеся в регионе подразделения больше не получают необходимые объемы продуктов питания.

    Источники уточнили, что запасы провизии, которые были размещены на позициях, стали непригодными для употребления после того, как их затопило. Причиной затопления стали неправильно оборудованные блиндажи, которые не выдержали оттепели.

    Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, нехватка личного состава в рядах ВСУ заставляет командиров отправлять опытные кадры, в том числе пожилых связистов, в штурмовые бригады на Харьковском направлении.

    Ранее украинский военный, попавший в плен в Димитрове, рассказал о серьезных проблемах с питьевой водой и эвакуацией раненых.

    До этого сообщалось, что украинские формирования на Харьковском направлении ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов.


    5 марта 2026, 06:40
    «Северяне» узнали, как полицейские Сумской области стали «добровольцами» ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» ВС России в Сумской области узнали, как ВСУ пополняют истощенные ряды вояк – на этот раз очередь дошла до сотрудников МВД, из которых формируют «добровольцев» на фронт.

    «В Сумской области полицейских начали массово переводить в 35 отдельный полк НГУ. «Добровольцам» обещают различные должности в артиллерийских подразделениях нацгвардии, в частности в батарее «Арес», остальных направят в батальоны, участвующие в штурмовых действиях», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на этом направлении фронта бойцы за сутки силами армейской авиации, ВКС России и операторами ударных БпЛА ударили по скоплениям живой силы ВСУ и техники в районах Катериновки, Хотени, Мирополья, Никольского и села Новая Сечь.

    Штурмовики продвинулись в Сумском районе на восьми участках, в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 250 м.

    На Харьковском направлении ВКС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Весёлого, Терновой, Колодезного, Верхней Писаревки, Песчаного и Пролетарского. На Волчанском направлении идут ожесточенные бои в Волчанских Хуторах, где штурмовики зачистили несколько домовладений.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись на трех участках до 250 метров в лесном массиве в направлении села Весёлое. На Великобурлукском направлении штурмовики продолжают зачищать лесные массивы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 100 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о гуманитарной катастрофе в Константиновке ДНР. Подполье узнало, что юго-восток Украины стал считать себя «оккупированным Киевом». Обезглавленные тела солдат ВСУ нашли в подвалах под Харьковом.

    6 марта 2026, 12:02
    Fox News выдал видео с «Геранями» за кадры работы новейших дронов США

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News использовал в сюжете видео с «Геранями», выдавая их за новейшие дроны США, применяемые в Иране.

    Fox News проиллюстрировала рассказ военного эксперта Бретта Великовича о современных американских дронах, применяемых в Иране, кадрами полетов российских БПЛА «Герань», пишет «Российская газета».

    Видео с российскими беспилотниками было снято с помощью зенитных коптеров Sting, состоящих на вооружении ВСУ. На прицельной сетке четко виднелись надписи Sting и Wild Hornets – производителя дронов на Украине, что сразу вызвало подозрение у зрителей.

    Зрители также заметили узнаваемые треугольные силуэты российских «Гераней». В результате в чатах Fox News началось активное обсуждение не содержания выступления эксперта, а очевидной подмены видеоряда сотрудниками телеканала.

    Ранее власти США заявили, что в Иране используется копия дрона «Герань» под названием LUCAS, но информации и объективного контроля его применения пока нет.

    Телеканал CNBC сообщил, что иранские дроны-камикадзе «Шахед» преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов.

    На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS «незаменимыми» в ходе боевых действий против Ирана.

    4 марта 2026, 21:10
    Украинский солдат сравнил обращение в плену и в ВСУ

    Пленный ВСУ: ВС России обращаются с нами лучше, чем инструкторы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Российские военные относятся к украинским пленным лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах, заявил пленный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Охрименко. По его словам, после пленения на краснолиманском направлении бойцы группировки «Запад» выдали им одежду, пищу, воду и сигареты, передает ТАСС.

    Охрименко подчеркнул: «В плену одели, кормят, поят, сигареты дают. Относятся хорошо, лучше, чем наши сержанты и эти инструкторы. Если есть возможность, идите в СЗЧ (самовольное оставление части). Если уже на позиции, бросайте оружие и сдавайтесь. Не обижают».

    Он отметил, что сдался в плен добровольно вместе с сослуживцем. По словам Охрименко, когда они приняли решение сдаться, другие украинские военнослужащие попытались уничтожить их с помощью FPV-дронов.

    Ранее другой украинский военнопленный заявил, что подразделения ВСУ с помощью дронов уничтожают своих бойцов, решивших сдаться российским военным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские десантные подразделения потеряли статус элитных из-за набора неподготовленных новобранцев с плохим здоровьем. До этого Владимир Зеленский признал падение боевого духа и усталость в рядах ВСУ.


    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
