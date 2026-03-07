Си Цзиньпин призвал к строгому контролю военного бюджета Китая

Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана

Политолог Лукьянов: Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани после инцидента с БПЛА

Tекст: Анастасия Куликова

«Когда начинается крупная акция с элементами авантюризма, расползание насилия и боевых действий практически неизбежно», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай». Он отметил, что Иран – исходя из соотношения сил – не может одержать победу в конфликте военным путем.

«Единственный выход в такой ситуации – это создание нетерпимого хаоса вокруг: в том числе в Персидском Ормузском проливах, – чтобы цена этой дестабилизации ударила по атакующим, прежде всего США и их союзникам. Чем больше вокруг инцидентов, тем выше градус», – добавил собеседник.

Вместе с тем, судить о том, была ли это намеренная атака Ирана по Азербайджану или это случайность, не представляется возможным, заметил Лукьянов. «Ответит ли Баку? Влезать в конфликт активным образом – чрезвычайно рискованно», – рассуждает политолог. Впрочем, он допускает, что азербайджанская сторона использует произошедшее в своих интересах.

«Например, власти республики могут усилить присутствие ВС Азербайджана в регионе, – предположил эксперт. – Переброска возможна сухопутным маршрутом через территорию Армении. Пойдет ли на это Баку, и последует ли ответ Еревана в таком случае?».

Схожей точки зрения придерживается Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». По его мнению, падение дронов может быть случайностью. «Когда присутствует такая военная сумятица, иногда происходят такого рода инциденты», – отметил он. В то же время, можно допустить, что произошедшее – провокация, добавил собеседник. «Я не стал бы полностью исключать ни того, ни другого», – сказал политолог.

Также Бордачев усомнился в том, что Азербайджан будет предпринимать резкие шаги в отношении Ирана. По его мнению, Баку постарается вести себя максимально сдержано, равно как и Турция – чтобы избежать вероятности быть втянутыми в конфликт.

«Американцы то уйдут, Израиль тоже неизвестно, насколько жилец в долгосрочной перспективе, а тюркам с персами еще жить бок о бок», – указал Бордачев в своем Telegram-канале.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, полагает, что удар БПЛА – спецоперация американцев по втягиванию в противостояние с Ираном Азербайджана. По его мнению, цель – блокировать Исламскую республику со стороны Каспия. «С большой долей вероятности для атаки могли быть использованы геранеподобные дроны, запущенные из акватории Черного моря. Впрочем, для запуска могла также использоваться территория Армении, где сегодня находятся мощные резидентуры Израиля и США», – отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг в Азербайджане сообщили о падении дронов, запущенных с территории Ирана. Как уточнили в азербайджанском МИД, один из БПЛА упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения.

В министерство иностранных дел был вызван чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу, чтобы выразить протест и вручить соответствующую ноту, сообщили в ведомстве. «Мы требуем от Исламской республики Иран в кратчайшие сроки прояснить инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», – говорится в заявлении МИД.

В минобороны республики подчеркнули, что инцидент не останется без ответа. «Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры», – отметили в ведомстве.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту удара беспилотниками. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что расценивает удар как теракт против республики. По его мнению, целью были гражданские объекты.

«Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне», – сказал политик, выступая на заседании совета безопасности. Вооруженным силам Азербайджана поручили подготовить и осуществить ответные меры после атаки Ирана на Нахичевань, подчеркнул Алиев. Он также добавил, что республика не собирается принимать участие в операциях против Ирана.

В свою очередь генштаб ВС Ирана отверг обвинения в запуске дронов. «Исламская республика, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана», – говорится в заявлении, его цитирует РИА «Новости». По версии Тегерана, атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.

Накануне минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону республики после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дертиол провинции Хатай. Анкара заявила о готовности к ответным действиям.

«Наша решимость и возможности по обеспечению безопасности нашей страны и нашего любимого народа находятся на самом высоком уровне. Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний. На любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права», – подчеркнул глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Тегеран тоже отверг обвинения. Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории, сказано в заявлении военнослужащих, которое приводит канал AsharQ.

Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.