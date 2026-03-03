Politico: США не смогли повторить венесуэльский сценарий в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

США столкнулись с серьезными трудностями в попытках повторить в Иране операцию, аналогичную прошлогодней смене власти в Венесуэле, сообщает Politico.

Если в Венесуэле у Вашингтона был чёткий план преемственности и связи с окружением Мадуро, в Иране после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и других высокопоставленных силовиков такой сценарий невозможен.

Президент Дональд Трамп признал в интервью ABC News: «Это не будет кто-то из тех, на кого мы рассчитывали, потому что они все мертвы. Второе или третье место мертвы». По данным Politico, несмотря на усилия ЦРУ, администрация не имеет единого кандидата на роль нового руководителя Ирана и даже не располагает организованной внутренней оппозицией, на которую могла бы опереться.

В Белом доме говорят, что операция против Ирана стала «последним и лучшим шансом» устранить ракетную угрозу и воспрепятствовать созданию ядерного оружия. Пресс-секретарь Каролин Левитт подчеркнула, что если бы США не вмешались сейчас, Иран получил бы возможность прикрыться баллистическими ракетами и продолжить поддерживать внешние вооружённые группировки.

Однако структура иранской теократии, сложившейся за почти полвека, гораздо сложнее венесуэльской. Власть в Иране базируется на сплетении духовных, военных и выборных институтов, где заранее выстроены процедуры замещения ключевых фигур. По словам бывшего советника Джо Байдена Амоса Хохштейна, даже полный крах режима может привести к хаосу и конфликту нескольких центров силы, а не к смене власти по венесуэльскому сценарию.

Согласно новому опросу CNN, 59% американцев выступают против операции в Иране, а 60% считают, что у Трампа нет чёткого плана дальнейших действий. Аналогичные вопросы звучат и со стороны союзников США, которые ожидают от Вашингтона ясности относительно долгосрочных целей и стратегии.

Несмотря на противоречивые заявления в администрации, публично Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет ставят перед собой задачу уничтожить ракетные возможности Ирана, разрушить его военно-морской флот и не дать стране овладеть ядерным оружием. Тем не менее, как отмечает бывший посол США Кристофер Хилл, власти пока не определились с конечными целями кампании, а смена режима, вероятно, уходит на второй план перед задачей военного сдерживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 над территорией Кувейта. Иранские военные ранее уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта сообщили о крушении нескольких военных самолетов США.