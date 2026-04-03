Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Лавров заявил о риске срыва переговоров из-за резолюции ООН по Ормузскому проливу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Египта отметил, что резолюцию Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу могут применить для срыва переговорного процесса или последующего оправдания агрессии против Ирана.
Министр отметил, что инициаторы резолюции, возможно, руководствовались благими намерениями, однако документ потенциально может подорвать хрупкие шансы на диалог.
Лавров подчеркнул, что проект предполагает принятие «всех необходимых оборонительных мер», но оговаривается, что они должны быть «соразмерны обстоятельствам». По его словам, именно те государства, которым дается право использовать эти меры, и будут определять, как трактовать обстоятельства.
Глава МИД России напомнил, что подобные «оборонительные» решения ООН в прошлом неоднократно использовались западными странами для оправдания агрессивных действий. Он выразил обеспокоенность, что и в этот раз оборонительные формулировки могут быть интерпретированы во вред региональной стабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка Совета Безопасности ООН принять резолюцию о разрешении применения силы для открытия Ормузского пролива столкнулась с серьезными препятствиями. Аналитическая компания Windward отмечала, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив, продолжает расти.