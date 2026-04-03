Лавров заявил о риске срыва переговоров из-за резолюции ООН по Ормузскому проливу

Tекст: Ольга Иванова

Резолюция Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу может быть использована для срыва переговоров или для легитимизации агрессии против Ирана, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что инициаторы резолюции, возможно, руководствовались благими намерениями, однако документ потенциально может подорвать хрупкие шансы на диалог.

Лавров подчеркнул, что проект предполагает принятие «всех необходимых оборонительных мер», но оговаривается, что они должны быть «соразмерны обстоятельствам». По его словам, именно те государства, которым дается право использовать эти меры, и будут определять, как трактовать обстоятельства.

Глава МИД России напомнил, что подобные «оборонительные» решения ООН в прошлом неоднократно использовались западными странами для оправдания агрессивных действий. Он выразил обеспокоенность, что и в этот раз оборонительные формулировки могут быть интерпретированы во вред региональной стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка Совета Безопасности ООН принять резолюцию о разрешении применения силы для открытия Ормузского пролива столкнулась с серьезными препятствиями. Аналитическая компания Windward отмечала, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив, продолжает расти.