    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США
    ОДКБ заявила о возобновлении контактов с ОБСЕ
    Предел разрешенной скорости решили увеличить на трех трассах России
    Тренер «Спартака» рассказал о сломанном Кубке России
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Матвиенко возложила на Европу ответственность за теракт в Старобельске
    Путин удивился количеству солнечных дней в Омской области
    ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в Ленобласть газовозе
    Новый замминистра Шулика возглавил аппарат Минобороны
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    25 мая 2026, 16:31 • Новости дня

    «Рособоронэкспорт» с 2023 года подписал со странами Африки 150 контрактов

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с 2023 года заключили порядка 150 соглашений с государствами африканского континента, обеспечив треть всего портфеля экспортных заказов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

    Российский спецэкспортер вооружений расширяет военно-техническое сотрудничество на африканском направлении, передает ТАСС.

    «Благодаря достигнутым в ходе саммита Россия – Африка договоренностям и последующей активной работе «Рособоронэкспорта», с 2023 года по настоящий момент со странами континента подписано порядка 150 контрактных документов на сумму более 20 млрд долларов», – заявил глава компании в своем поздравлении партнерам с Днем Африки, который ежегодно отмечается 25 мая.

    На сегодняшний день партнерами спецэкспортера выступают 46 государств континента. Доля Африки в общем портфеле заказов достигла 30%. При этом свыше 1,7 млрд долларов приходится на проекты глубокого технологического сотрудничества.

    Михеев подчеркнул, что отношения Москвы с африканскими столицами опираются на десятилетия доверия. По его словам, Россия исторически помогала этим странам бороться за независимость, предоставляя надежное и эффективное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на интерес африканских государств к лицензионному производству отечественного оружия.

    В прошлом году глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев оценил совокупную стоимость портфеля контрактов с континентом в 4 млрд долларов.

    Неделей ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы удовлетворить потребности Экваториальной Гвинеи в сфере обороноспособности.

    25 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». В ходе визита глава ведомства заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, следует из сообщения Минобороны в Max. Внимание уделили вопросам интеграции современных технологий в войсках.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

    Начальник управления войск беспилотных систем доложил о кратном увеличении расчетов операторов дронов.

    25 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры завершили разработку нового оружия для борьбы с дронами, передает Telegram-канал Ростеха.

    Премьера 30-миллиметрового комплекса состоится на Международном форуме по безопасности, который пройдет в подмосковной «Лайв Арене» с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России.

    Система предназначена для уничтожения мультикоптеров и беспилотников самолетного типа. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Умная автоматика сама рассчитывает идеальную точку подрыва на основе траектории полета цели. Благодаря этому расход боеприпасов существенно снижается по сравнению с традиционными аналогами.

    «Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника», – рассказали в госкорпорации. Оптический канал функционирует в видимом и инфракрасном диапазонах. Установка отличается высокой степенью автоматизации на всех этапах работы – от поиска угрозы до ее ликвидации. Заявленные характеристики уже получили подтверждение в реальных условиях эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные задействовали зенитный пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне спецоперации.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила новейший 30-миллиметровый снаряд с дистанционно-управляемым взрывателем для борьбы с дронами.

    В январе войска получили на вооружение новые автоматизированные комплексы «Зубр» для противодействия беспилотным аппаратам.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    25 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летом ядерные реакторы американского боевого авианосца USS Gerald R. Ford обеспечат электричеством военную базу в Вирджинии в рамках масштабной проверки систем резервного энергоснабжения, пишет TWZ.

    Военно-морские силы США планируют использовать атомный авианосец USS Gerald R. Ford в качестве плавучей электростанции для снабжения базы на суше, сообщает TWZ. Эксперимент пройдет на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.

    «Этим летом база ВМС в Норфолке будет получать энергию от авианосца. Мы намерены экспортировать энергию с корабля на базу», – заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао.

    Корабль оснащен двумя ядерными реакторами A1B, общая мощность которых оценивается в 1400 мегаватт. Подобная инициатива направлена на обеспечение бесперебойной работы критически важных объектов в случае потери основных источников энергии из-за атак или стихийных бедствий.

    Кроме того, энергия реакторов может применяться для опреснения воды в гуманитарных целях. Использование кораблей для снабжения берега электричеством не является новым для американских военных: начиная с 1929 года суда неоднократно привлекались для помощи гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после 326 дней в море.

    Длительность этого боевого дежурства превысила предыдущий рекорд пятидесятилетней давности.

    В конце марта корабль прибыл в хорватский Сплит после ремонта на Крите.

    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Запад ужаснулся после российского удара «Орешником»

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    25 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    В столице Уганды врачи заразились смертоносным вирусом Эбола
    В столице Уганды врачи заразились смертоносным вирусом Эбола
    Tекст: Денис Тельманов

    Опасная инфекция лихорадки Эбола добралась до Кампалы, где заболели два сотрудника частной клиники, контактировавшие с пациентами.

    Два медработника заразились лихорадкой Эбола от пациентов в Уганде. Об этом сообщает министерство здравоохранения африканской республики, передает РИА «Новости».

    «Новыми жертвами вируса стали медработники частной клиники в Кампале, оба случая подтверждены… Составляется список всех лиц, с кем контактировали зараженные, он будет передан командам быстрого реагирования», – отмечается в заявлении министерства.

    На сегодняшний день в государстве зафиксировано семь подтвержденных эпизодов инфицирования. Известно об одном летальном исходе заболевания, при этом один пациент полностью выздоровел.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Общее число возможных заболевших превысило 900 человек, из которых 101 случай подтвержден официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о достижении отметки в 900 предполагаемых случаев заражения Эболой в ДРК.

    Накануне власти республики сообщили о превышении порога в 200 вероятных летальных исходов от лихорадки. Для помощи в борьбе с инфекцией Роспотребнадзор направит группу специалистов в Уганду.

    25 мая 2026, 07:15 • Новости дня
    Богдан раскрыл боевое предназначение второго летчика истребителя Су-57Д

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вторым пилотом двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д может быть опытный командир, который будет оперативно принимать решения и руководить авиагруппой непосредственно в воздухе, заявил заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Сергей Богдан, который совершил первый полет на этом самолете.

    Место напарника в новейшем боевом самолете Су-57Д может занять опытный руководитель, передает ТАСС. Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, совершивший первый полет на этой машине, пояснил, что такой подход позволит эффективно управлять авиагруппой прямо в небе.

    «Что касается роли второго пилота для Су-57Д, то я убежден, что в каких-то боевых порядках, особенно в ходе какой-то серьезной операции, нужно обязательно иметь в составе группы руководителя, который может принимать решения непосредственно в воздухе», – отметил шеф-пилот.

    Герой России добавил, что присутствие командира на борту повысит эффективность действий в условиях радиопомех. По его словам, управление с земли часто осложняется проблемами со связью на больших расстояниях, тогда как находящийся в гуще событий опытный летчик сможет оперативно оценивать обстановку и координировать действия подразделения.

    Летные испытания многофункционального Су-57Д начались 19 мая. В Ростехе подчеркнули, что двухместная модификация способна управлять объединенной группой пилотируемой и беспилотной авиации в рамках единого информационного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от управления новым двухместным самолетом.

    Новая версия истребителя пятого поколения получила официальное обозначение Су-57Д.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    25 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары оказались результативными из-за неэффективной работы украинских средств ПВО и острой нехватки боеприпасов для американских систем, сообщают украинские медиа.

    В публикации подчеркивается, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла эффективно отразить российские удары, что привело к многочисленным попаданиям по целям. Там отметили, что во время удара Россия «синхронизировала запуск ракет с разных направлений для одновременного захода в воздушное пространство противника.

    «Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов», – приводит РИА «Новости» выдержку из заметки в украинских медиа.

    В материале сказано, что одной из причин провала стал дефицит боеприпасов для американских систем ПВО, который усугубился на фоне боевых действий в Иране. Запасы США истощены для собственных нужд и на Украину совсем не хватает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор рассказал подробности ударов по Киеву. Эксперт Анпилогов назвал удар по Украине в ночь на 24 мая самым серьезным за время СВО. Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в каналах газеты ВЗГЛЯД в «Макс» и Telegram.

    24 мая 2026, 23:17 • Новости дня
    Украинский дезертир устроил стрельбу возле дома в Харькове

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове задержали военнослужащего, который устроил стрельбу возле подъезда многоэтажного дома в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Telegram-канале полиции Харьковской области.

    Инцидент произошел в Индустриальном районе города. Там  мужчина открыл огонь рядом с подъездом жилого дома. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов в воздух из оружия, приводит РИА «Новости» данные Telegram-канала харьковской полиции.

    В результате происшествия никто не пострадал. Стрелявшего задержали на месте.

    Полицейские установили, что задержанный является военнослужащим, который самовольно покинул воинскую часть. Против него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, служебное расследование началось в апреле после стрельбы военкома по авто в Киеве. Украинский солдат в мае расстрелял из автомата двоих сослуживцев. Пьяный военный ВСУ устроил стрельбу и ранил двоих в Запорожье.


    25 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Российские военные освободили три населенных пункта за прошедшую неделю
    Tекст: Катерина Туманова

    За минувшую неделю под контроль ВС России перешли два населенных пункта в Харьковской и один в Запорожской области, следует из сводок Минобороноры.

    Российские военнослужащие за неделю с 18 по 24 мая заняли три населенных пункта в зоне спецоперации. Два из них – Боровая и Шестеровка – находятся в Харьковской области, один – Верхняя Терса, в Запорожской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Неделей ранее, с 11 по 17 мая, ВС России установили контроль над пятью населенными пунктами. Три из них расположены в Харьковской области, еще по одному – в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

    Итоги продвижения войск регулярно публикуются на основании сводок Минобороны. Данные об освобождении новых территорий подтверждаются официальными источниками и анализируются ведущими информационными агентствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов поздравил российских военных с освобождением Боровой. Российские войска освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области. Бойцы ВС России освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.


    25 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Российские бойцы начали боевые испытания новейшего акустического детектора дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения бригады «БАРС-Курск» приступили к тестированию передовой системы акустической разведки, способной определять тип вражеских беспилотных аппаратов с помощью искусственного интеллекта.

    Бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск» проводят боевую апробацию новейшего комплекса акустического обнаружения дронов, передает ТАСС со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск» приступили к боевой апробации новейшего комплекса акустического обнаружения дронов. На сегодняшний день определен опытный район испытаний, решаются организационные вопросы по подключению датчиков и налаживания электропитания», – заявили в центре. Само изделие представляет собой средство звуковой разведки, созданное одним из партнеров ЦБСТ для повышения осведомленности войск о беспилотной угрозе. Отличительной особенностью комплекса стал нейросетевой модуль, позволяющий точно определять тип приближающегося аппарата.

    По итогам испытаний систему планируется модернизировать с учетом реальной боевой обстановки и потребностей подразделений противовоздушной обороны. В перспективе комплекс сможет интегрироваться в общую систему осведомленности о воздушной обстановке, обмениваясь данными с радиолокационными станциями и другими средствами обнаружения.

    Специалисты подчеркнули, что современные конфликты доказывают высокую востребованность компактных и энергоэффективных средств звуковой разведки. Особую роль в их развитии играет искусственный интеллект, который улучшает фильтрацию шумов и повышает точность определения координат беспилотников противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в добровольческой бригаде «БАРС-Курск» появился специальный отряд для испытаний новейших беспилотных систем.

    В феврале один из добровольцев этого подразделения погиб при атаке украинских дронов на объект энергетики.

    В середине мая казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для самостоятельного поиска вражеских аппаратов.

    25 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    Силы ПВО за прошедшую неделю уничтожили более 3890 дронов ВСУ над Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно данным Минобороны, в течение прошедшей недели над регионами России средствами ПВО были уничтожены 3897 БПЛА ВСУ.

    Средства ПВО за неделю с 18 по 24 мая перехватили и уничтожили не менее 3897 дронов ВСУ над территорией России, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    По подсчетам агентства, больше всего БПЛА было сбито 20 и 23 мая, 780 и 800 единиц соответственно. При этом подавляющее число атак совершены на европейскую часть страны.

    За период с 11 по 17 мая силами ПВО было уничтожено не менее 3124 украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали автоматическую РЛС для наведения дронов-перехватчиков. Украинские СМИ сообщили о бессилии своих ПВО перед российскими ударами.


    25 мая 2026, 09:00 • Новости дня
    Войска ПВО группировки «Восток» автоматизировали процесс уничтожения БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник войск противовоздушной обороны группировки «Восток» генерал-майор Валерий Черныш доложил главе Минобороны Андрею Белоусову об успешном внедрении новой системы вывода радиолокационной информации, сообщает Минобороны.

    Черныш доложил об успешном внедрении новой системы вывода радиолокационной информации, следует из сообщения в Max Минобороны. Теперь данные со всех малогабаритных РЛС поступают в единый программно-аппаратный комплекс.

    «Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение», – подчеркнул Валерий Черныш.

    Генерал-майор также добавил, что специальное программное обеспечение автоматически наводит дроны-перехватчики на обозначенные цели. Подобная автоматизация процесса борьбы с аппаратами противника уже доказала свою эффективность, особенно при уничтожении беспилотников самолетного типа.

    25 мая 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» отбили попытку контратаки ВСУ с берега реки Северский Донец

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки на Харьковской направлении уничтожали ВСУ и их технику в районах Варваровки, Рубежного, Избицкого, Колодезного, Дергачей, Сенного, Богодухова и Александровки.

    «На противоположном берегу реки Северский Донец враг предпринял попытку контратаки в районе Избицкого. В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, оставшиеся в живых бежали в обратном направлении», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Стрелковые бои «Северяне» ведут в селе Гранов, населенных пунктах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 1100 метров.

    На Сумском направлении бойцы громили противника в районах Уланово, Катериновки, Фрунзенки, Конотопа, Бачевска, Вольной Слободы, Малой Слободки, Суходола и села Новая Сечь.

    Стрелковые бои идут районе Бачевска, в Запселье, Иволжанском, Кондратовке и окрестностях.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров, а в Краснопольском районе в селе Рясное и окрестностях продвижение составило до 350 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», –  указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская опека похитила детей бойца ВСУ под Харьковом. Стало известно о всплеске вооруженного дезертирства ВСУ в Харькове. «Северяне» узнали, как у ВСУ на Волчанском направлении исчезли более 780 солдат.

    25 мая 2026, 09:10 • Новости дня
    Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов БПЛА в группировке «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник управления войск беспилотных систем группировки «Восток» доложил министру обороны Андрею Белоусову о кратном увеличении расчетов операторов дронов, в рамках набора на военную службу по контракту в войска БпС, сообщает Министерство обороны.

    Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов в группировке «Восток», следует из сообщения в Max Минобороны. По указанию главы военного ведомства продолжается формирование новых штатных подразделений беспилотных систем, повышающих разведывательные и огневые возможности.

    «На сегодня, расчеты уже сформированных отдельных батальонов БпС объединений выведены на позиции и приступили к выполнению боевых задач. Каждому расчету указанных подразделений беспилотных систем поставлена конкретная задача в своем секторе, что позволяет выстроить более эффективную систему управления огневым поражением противника», – доложил начальник управления.

    По итогам доклада Андрей Белоусов поручил объединить в единый программно-аппаратный комплекс новые типы беспилотников-перехватчиков. Это позволит автоматизировать процесс и повысить эффективность борьбы с дронами самолетного типа.

    Представители группировки также представили модернизированные образцы техники, включая дроны для доставки провизии штурмовикам, современные ударные аппараты и FPV-дроны для поражения воздушных целей. Кроме того, специалисты разработали универсальные усилители сигнала и унифицированные наземные системы управления, одну из которых предложили масштабировать по линии министерства.

    25 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов заслушал доклады командования группировки «Восток» о ходе выполнения боевых задач и применении отечественных систем связи для беспилотников, сообщило Министерство обороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил один из пунктов управления группировки войск «Восток», следует из сообщения в Max Минобороны. В ходе проверки руководитель ведомства провел совещание с офицерами штаба.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру о текущей обстановке. По его словам, подразделения успешно выполняют поставленные боевые задачи.

    Отдельное внимание в докладе было уделено внедрению новых технологий. «Проведен комплекс мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства», – сообщил генерал-полковник.

    В ноябре прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов уже проводил инспекцию группировки войск «Восток».

    На прошлой неделе подразделения этого объединения освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

