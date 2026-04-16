USNI News сообщил о рекордном боевом дежурстве авианосца США USS Gerald R. Ford

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский авианосец USS Gerald R. Ford установил новый рекорд по длительности боевого дежурства за последние 50 лет, передает ТАСС со ссылкой на портал Военно-морского института США USNI News.

Развертывание корабля длится уже 295 дней, что превысило предыдущий рекорд в 294 дня, установленный USS Abraham Lincoln в начале пандемии COVID-19.

Авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в Вирджинии 24 июня 2025 года, после чего сначала отправился в Европу, затем в Карибское море для участия в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В феврале его перебросили на Ближний Восток, а сейчас он находится в Восточном Средиземноморье, где проходит ремонт после пожара на борту. Ожидается, что развертывание может продлиться до мая.

Пожар на USS Gerald R. Ford произошел 12 марта, когда корабль находился в Красном море и участвовал в операции против Ирана. После этого авианосец был направлен на греческий остров Крит и затем в порт Сплит на побережье Хорватии для технического обслуживания, сообщили в Министерстве обороны Сербии.

В Военно-морском институте США подчеркнули, что в их статистике учитываются только периоды выполнения задач национального масштаба, без учебных походов и карантинов. Например, зафиксированный там 341-дневный поход USS Nimitz включал в себя и длительную береговую изоляцию, которая не входит в официальный боевой учет.

USS Gerald R. Ford был введен в строй в мае 2017 года с опозданием в несколько лет. Это самый дорогой корабль в истории американского флота – его строительство обошлось бюджету США в 13,2 млрд долларов.

После ремонта на Крите боевой корабль прибыл на якорную стоянку в хорватский Сплит.

