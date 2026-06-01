Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
«Северяне» узнали, как на освобожденных территориях воруют местные администрации
Военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении узнали, как на ранее освобожденных территориях местная администрация обналичивает миллиарды гривен.
«Администрация Краснопольского района обналичивает миллиарды гривен через подконтрольные ООО «Теплоэнерго» и транспортные предприятия, которые «оказывают услуги» в уже освобожденных «Северянами» населенных пунктах, а также прифронтовом райцентре. В частности, миллионы гривен уходят на отопление уничтоженного ПВД украинских националистов в Краснопольском лицее №1, а также на «перевозку школьников» из сёл Рясное и Новодмитровка», – доложили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».
Кроме того, «Северяне» отработали про противнику и его технике в районах села Хотень, Бывалино, Ворожбы, Иволжанского, Глухова, Конотопа, Толстодубово, Пустогорода, Вольной Слободы, Краснополья и посёлка Хотень.
В Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 400 метров.
Стрелковые бои идут в Иволжанском, Писаревке и окрестностях, в Краснопольском районе – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.
На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ и их технику в районах Казачьей Лопани, Липцов, Белого Колодезя, Бугаевки, Рубежного, Митрофановки, Котовки и Григорьевки.
На Волчанском направлении штурм-подразделения продвинулись на семи участках до 500 метров. Стрелковые бои идут в селе Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине. Группировка войск «Юг» уничтожила укрытия и терминалы Starlink ВСУ. Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны.