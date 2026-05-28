Песков назвал глупостью предложение спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жестко отреагировал на инициативу убрать флаг Армении во время заседания Евразийского экономического союза в Астане.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею отказаться от флага республики на мероприятии, передает РИА «Новости».
«Это самое глупое заявление, которое я слышал от журналистов», – заявил Песков.
Ранее президент страны Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении вступить в Евросоюз. Документ был принят в апреле 2025 года, несмотря на отсутствие официального приглашения от европейского объединения.
Российский лидер Владимир Путин первого апреля отмечал невозможность одновременного участия государства в таможенных союзах ЕС и ЕАЭС. Впоследствии он предложил обсудить европейские планы Еревана на текущем саммите.
Мероприятие проходит в Казахстане 28 и 29 мая. Премьер-министр Никол Пашинян пропустил встречу из-за предвыборной кампании, делегировав полномочия вице-премьеру Мгеру Григоряну. При этом судьба членства республики в организации сейчас не решается.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил решение судьбы членства Армении в ЕАЭС на ближайшем саммите.