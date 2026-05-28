Токаев заявил о новых космических перспективах России и Казахстана
Сотрудничество России и Казахстана в космической сфере выглядит перспективным, а успешный первый пуск ракеты с совместного комплекса «Байтерек» открывает перспективы для работы на рынке космических услуг, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«По-прежнему перспективным выглядит сотрудничество в космической сфере. Космодром Байконур на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства. Реализация совместного проекта «Байтерек», включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя «Сункар» – «Союз-5», открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг», – заявил казахстанский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.
В Министерстве цифрового развития Казахстана назвали этот испытательный пуск историческим для республики событием.
Глава аэрокосмического комитета ведомства Баубек Оралмагамбетов анонсировал старт новых амбициозных космических инициатив.