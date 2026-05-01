Минцифры Казахстана заявило о новых проектах после старта «Союза-5»
Запуск новой ракеты «Союз-5» с модернизированной площадки Байтерек стал отправной точкой для будущих амбициозных космических инициатив, заявил председатель аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов.
Председатель аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов заявил, что успешный старт ракеты «Союз-5» создал условия для реализации масштабных проектов в будущем, передает ТАСС.
По его словам, событие стало результатом длительной совместной работы при поддержке президента Казахстана и правительств обеих стран. Оралмагамбетов подчеркнул, что стратегическое и технологическое партнерство, а также взаимное доверие позволили достичь этого результата.
Он особо отметил, что запуск ракеты состоялся с полностью обновленного стартового комплекса Байтерек. В своей речи Оралмагамбетов назвал произошедшее «грандиозным событием» и поздравил Роскосмос и Россию с успешным запуском.
Ранее новая российская ракета-носитель среднего класса «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур.
Первая и вторая ступени носителя отработали в штатном режиме.
Роскосмос заявил о намерении улучшить характеристики ракеты «Союз-5».