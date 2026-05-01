    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    1 мая 2026, 02:27 • Новости дня

    Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС бренд для цветочных горшков

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга главы киевского режима Елена Зеленская зарегистрировала в Евросоюзе бренд, охватывающий бизнес-услуги, финансы и широкий перечень канцелярских товаров.

    Торговая марка «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen) была зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза. В регистрационных документах владельцем указана Елена Зеленская, а патентным поверенным значится гражданин Болгарии Эмил Бенатов, передает РИА «Новости».

    Согласно поданным материалам, бренд охватывает широкий спектр товаров и услуг, включая финансовые и консультационные услуги, аудит, юридическую поддержку, маркетинг, посредничество и поиск спонсоров. Также в документах отмечена возможность организации съемок рекламных роликов, проведения опросов и конкурсов красоты.

    К товарной группе относятся разнообразные принадлежности: от точилок и зажимов для денег до держателей для денег и бумажных чехлов для цветочных горшков. Действие регистрации распространяется на всю территорию Евросоюза и будет действительно до мая 2032 года.

    Ранее Елена Зеленская стала единственной владелицей кипрской офшорной компании Aldorante Limited.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    30 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины

    Bloomberg: Мадьяр потребовал от Киева соблюдения прав венгров для евроинтеграции

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Киева без восстановления прав венгерской диаспоры на территории Украины.

    Венгерская партия «Тиса» не станет голосовать за присоединение Киева к Европейскому союзу без твердых гарантий, передает Bloomberg.

    Ожидается, что новый венгерский лидер сохранит жесткую позицию своего предшественника Виктора Орбана по украинскому вопросу. На встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе политик выдвинул ряд условий, касающихся доступа диаспоры к образованию на родном языке.

    В июне Мадьяр планирует обсудить проблему закарпатских венгров лично с Владимиром Зеленским. «Пришло время для Украины положить конец ограничениям, которые действуют уже более десяти лет», – заявил политик. Он также призвал вернуть этническим венграм все культурные и языковые права.

    При этом в Брюсселе надеялись, что смена власти в Будапеште ускорит процесс европейской интеграции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр захотел провести переговоры с Владимиром Зеленским. Целью встречи станет решение проблем национального меньшинства в Закарпатье.


    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В армянской столице готовятся принять высокопоставленных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского, на предстоящем саммите Европейского политического сообщества, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости». Мероприятие пройдет в Ереване 4 мая.

    Политик отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества», включая украинского лидера. Кроме того, четвертого и пятого мая армянская столица примет первый саммит Армения – ЕС.

    На этой встрече Европейский союз представят президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

    Ранее Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ.

    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    30 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Корчаковкой в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Мирополья, Кондратовки, Червоного, Новой Сечи и Храповщины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой, Колодезным, Покаляным и Старицей.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, две бронемашины и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоалександровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад нацгвардии возле Матяшево, Приюта, Василевки, Грузского, Кучерова Яра, Шевченко, Доброполья ДНР, Наталовки, Новопавловки, Новоподгорнои и Марьевки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 295 военнослужащих, машина пехоты, бронетранспортер, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины в районах Нечволодовки, Ковалевки, Моначиновки, Кутьковкаи, Шийковки Харьковской области, Татьяновка, Старого Каравана, Красного Лимана и Пришиба ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Дружковки, Подольского, Константиновки, Кривой Луки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    Противник потерял свыше 100 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, пехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Копани, Розовки, Верхней Терсы, Барвиновки, Любицкого, Воздвижевки Запорожской области, Великомихайловки и Добропасово Днепропетровской области.

    Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Димитровой, Камышевахой, Ореховым и Запорожцем Запорожской области. Были уничтожены до 25 военнослужащих, ЗРК «Бук-М1», три радиолокационные станции и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    Днем ранее они освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР. А ранее освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

    30 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы активно используют интернет-сервисы с объявлениями о быстрых заработках для поэтапного вовлечения граждан России в террористическую деятельность, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «Спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», – предупредили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно поступающей информации, украинские структуры целенаправленно воздействуют на российскую молодежь через мессенджер Telegram. В ФСБ подчеркивают, что речь идет о втягивании в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе против сотрудников Роскомнадзора, который осуществляет блокировку подобных ресурсов.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН.

    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору.

    30 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    ЕС решил предложить Киеву экономические привилегии вместо ускоренного членства
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны готовят пакет краткосрочных привилегий для Киева, включающий расширенный доступ к единому рынку, на фоне отказа от ускоренного принятия государства в объединение, пишет Politico.

    Страны Евросоюза готовят пакет краткосрочных преимуществ для Киева после отказа от планов ускоренного вступления, сообщает Politico.

    Новое предложение включает расширенный доступ к рынкам и более глубокое участие в программах и институтах объединения.

    «Приоритетом Украины остается полноправное членство в ЕС. Но мы также ожидаем скорейших, ощутимых шагов, которые сделают интеграцию эффективной уже сейчас», – заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Предложения появились после того, как европейские столицы отвергли идею Еврокомиссии о вступлении страны до завершения основных реформ.

    Германия и Франция участвуют в формировании нового предложения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что немедленное членство невозможно, но предложил участие Киева в Европейских советах без права голоса. Союзники также рассматривают статус «присоединяющегося государства», чтобы продемонстрировать твердый курс на вступление.

    Киев настаивает на конкретной экономической помощи, включая поэтапный доступ к единому рынку и соглашения о признании производственных стандартов. По словам Ченцова, это принесет немедленные экономические выгоды и укрепит доверие инвесторов.

    Еврокомиссар по расширению Марта Кос предупредила, что надежды Владимира Зеленского на вступление в 2027 году нереальны. Высокопоставленный чиновник Европейского совета добавил, что закрытие переговорных глав к концу 2027 года возможно лишь при сохранении текущих темпов реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разработал план ускоренного частичного членства Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления страны в объединение. Политик допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради евроинтеграции.

    30 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область наглядно продемонстрировал террористический характер действий Киева, заявил МИД России.

    Как сообщили в российском дипведомстве, эта поездка стала первой подобной миссией представителя ООН в приграничные районы России.

    Цель визита заключалась в том, чтобы руководство Секретариата ООН получило объективную информацию «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе, сообщается на сайте министерства. В МИД подчеркнули, что регион регулярно подвергается террористическим обстрелам со стороны вооруженных формирований Киева, что приводит к значительным разрушениям. Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые властями региона для защиты мирных жителей и восстановления инфраструктуры.

    По словам российских дипломатов, посещение Белгородской области позволило продемонстрировать факты, которые западные политики и СМИ стараются скрывать. В МИД особо отметили, что действия Киева против гражданского населения России имеют целенаправленный террористический характер.

    Накануне при атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей. Кроме того, трое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу.

    Во вторник атаке со стороны Украины подвергся социальный объект в селе Доброе Белгородской области.

    30 апреля 2026, 07:55 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 189 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой областями, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

    Отмечается, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    В среду за семь часов над Россией уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа.

    В ночь на среду дроны попытались атаковать заводы в Оренбургской области.

    30 апреля 2026, 05:57 • Новости дня
    Украина решила оспорить выплату 104 млн долларов Татарстану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Апелляционный суд Парижа рассмотрит заявление Киева об отмене арбитражного решения о взыскании 104 млн долларов в пользу министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.

    Об исходе арбитражного спора стало известно только сейчас, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Global Arbitration Review.

    Разбирательство началось в 2016 году, когда Татарстан и республиканское министерство потребовали от Украины около 300 млн долларов за утрату 28,78% акций совместного предприятия ЗАО «Укртатнафта», владевшего Кременчугским НПЗ.

    В 2019 году арбитры признали свою юрисдикцию и статус татарского министерства как защищаемого инвестора. Спустя четыре года арбитраж постановил, что украинские суды незаконно экспроприировали долю ведомства, нарушив соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года. Государство-ответчик обязали выплатить 104 млн долларов.

    Сейчас Киев добивается отмены решений 2019 и 2023 годов в Апелляционном суде Парижа, рассмотрение ожидается в ближайшие месяцы. В 2014 году российская «Татнефть» через инвестарбитраж добилась компенсации в 112 млн долларов за утрату 22,7% акций в той же компании. Украина пытается оспорить этот вердикт, пока истец добивается его исполнения в Париже, Лондоне и Вашингтоне.

    В 2025 году министерство юстиции Украины инициировало процесс национализации активов российской компании «Татнефть».

    30 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Песков заявил, как Москва сможет повлиять на Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, если достигнет целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных факторах влияния на Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил о сохранении главной цели СВО.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США заявил о предпочтении переговоров для достижения целей СВО.

    30 апреля 2026, 06:00 • Новости дня
    Боевики ВСУ перестали реагировать на взрывы из-за неизвестных веществ

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военнослужащие демонстрируют неестественную реакцию на ранения и атаки беспилотников, продолжая движение даже после близких разрывов снарядов.

    Противник не обращает внимания на попадания ударных дронов, передает РИА «Новости». Оператор беспилотных систем с позывным «Пика» из состава группировки войск «Центр» рассказал о необычных действиях украинских солдат.

    «После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы», – отметил морпех 61-й гвардейской бригады.

    Военнослужащий предположил, что подобная аномалия вызвана внешним воздействием или употреблением запрещенных препаратов. По его словам, бойцы не реагируют на ранения привычным образом и получают серьезные травмы, пытаясь лишь добраться до укрытий.

    Российский боец добавил, что такие странные эпизоды на линии соприкосновения фиксируются все чаще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий заметил признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ во время боя в Запорожской области.

    Ранее в Курской области бойцы ВС РФ нашли у погибших украинских военных подавляющие боль стимуляторы.

    Также российские силовики сообщили об уничтожении под Волчанском штурмовой группы ВСУ под воздействием психотропных препаратов.

    30 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Пентагон направил Украине военную помощь на 400 млн долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военное ведомство США отправило Украине военную помощь, сумма которой составила 400 млн долларов, после длительной задержки финансирования, отмечают американские СМИ.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что одобренная ранее военная поддержка Украине на сумму 400 млн долларов была разморожена и направлена Киеву. По его словам, департамент признал выделение этих средств на укрепление европейского потенциала, и 28 апреля они были предоставлены, передает ТАСС.

    Хегсет сообщил об этом во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он подчеркнул, что решение было принято после обвинений сенатора США Митча Макконнелла в адрес замглавы Пентагона Элбриджа Колби относительно задержки передачи помощи.

    В декабре 2025 года Пентагон опубликовал проект бюджета, которым предусматривалось выделение Украине в 2026 и 2027 финансовых годах в общей сложности 800 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон удерживает 400 млн долларов, выделенных Конгрессом США на поддержку Киева.

    Ранее западные СМИ заявляли, что именно Колби настаивает на переориентации военной машины США на противостояние с Китаем. Также западная пресса отмечала, что Колби переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона.


    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

