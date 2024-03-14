В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.9 комментариев
Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину
Болгария отправила эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину
Первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами отправлен на Украину, об этом сообщил министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев.
По его словам, эшелон был отправлен 7 марта. Тагарев сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов (около 85 тыс. евро), передает ТАСС.
Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.
Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость в стране.
В сентябре 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».