Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину

Болгария отправила эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, эшелон был отправлен 7 марта. Тагарев сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов (около 85 тыс. евро), передает ТАСС.

Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.

Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость в стране.

В сентябре 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».