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    28 сентября 2023, 20:00

    Болгария сплавила Украине самоубийственное оружие

    Киевский режим получит от Софии неисправные зенитно-ракетные комплексы С-300

    Болгария сплавила Украине самоубийственное оружие
    @ REUTERS/Spasiyana Sergieva

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Поставки оружия из Европы на Украину приобретают все более трагикомические формы. Казалось бы, у ВСУ есть повод для радости – Болгария отправляет киевскому режиму советские зенитно-ракетные комплексы С-300. Однако в Софии официально признают, что комплексы эти неисправны. Причем настолько, что ставят под угрозу «жизнь и здоровье личного состава». Зачем же Болгария это делает?

    Очередной недружественный шаг со стороны властей Болгарии последовал 26 сентября – парламент страны проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими парламентскими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

    Предложение ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС встретило сильное сопротивление со стороны оппозиции. В частности, депутат от Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров заявил, что «правящее большинство вот-вот совершит национальное предательство». По мнению Зафирова, С-300 – единственный шанс защитить небо над Софией и болгарской АЭС. Однако идея встретила поддержку в лице министра обороны Тодора Тагарева, который предложил расширить помощь Украине. Комиссия по обороне Народного собрания передачу ракет одобрила.

    Впрочем, болгарский «подарок» украинцам уже выглядит анекдотично, так как ракеты попросту неисправны. В пояснительной записке говорится следующее: «Болгарская сторона не имеет возможности отремонтировать и восстановить неисправные зенитные управляемые ракеты 5Б55П (К) для ЗРК С-300, не ставя под угрозу жизнь и здоровье личного состава».

    Уже это выглядит как завуалированное издевательство по отношению к Киеву. Получается, что Болгария, спасая болгарских офицеров и солдат от небезопасных ракет, не заботится о безопасности украинских военнослужащих.

    Ранее, 15 сентября 2020 года и 21 июля 2022 года, министерство обороны Болгарии дважды пыталось найти того, кто осуществил бы ремонт С-300 и поддерживал бы их в нормальном состоянии. Однако оба раза комиссия пришла к выводу, что этим может заниматься только российский государственный концерн ВКО «Алмаз-Антей», и оба раза по идеологическим соображениям решение направить ракеты в Россию было признано неприемлемым. Куда более правильной болгарским политикам показалась идея отправить ненужное Болгарии неисправное вооружение Киеву.

    Военно-техническое сотрудничество Болгарии и Украины после начала СВО значительно интенсифицировалось.

    После визита в Софию в апреле 2022 года министра иностранных дел Украины Кулебы Болгария через посреднические компании других стран НАТО начала передавать Киеву вооружение советского образца. При этом официально было заключено лишь соглашение о ремонте техники, прочие сделки были тайными.

    Объемы поставок, шедших через Польшу, Румынию и Венгрию, были весьма значительными. По словам возглавлявшего до августа 2022 года правительство Болгарии Кирила Петкова, «около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе войны, поступило из Болгарии». Также Болгария покрывала 40% потребностей Украины в дизельном топливе.

    Напомним, что прецеденты с поставками на Украину заведомо просроченной и неисправной европейской военной техники уже были. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признавалась, что «некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это».

    О том, что зона украинских боевых действий является для многих европейских армий идеальной «свалкой», где утилизируются устаревшие и ненужные образцы вооружений, писалось уже много. Естественно, и Болгария, отправляя на эту «свалку» старое вооружение, рассчитывает взамен получить новое – американское.


    Однако с ракетами не все так просто: при всей своей неисправности они вполне «употребимы» в дело, и нет сомнения, что ВСУ, чьи силы находятся на исходе, любому, даже небезопасному оружию найдут применение. При запуске С-300 без сопровождения их радаром неуправляемые ракеты могут поразить какие угодно цели – от жилых домов до автостоянок и рынков, но могут взорваться уже при запуске. Они в полной мере представляют угрозу и для тех, кто их запускает, и для тех, по кому стреляют.

    Было множество примеров того, как неисправные (с истекшим сроком годности) зенитные ракеты советского производства, пущенные украинскими комплексами ПВО, попадали в жилые здания и убивали обычных мирных жителей на украинской же территории. Последний наиболее громкий такой случай произошел в начале сентября, когда украинская зенитная ракета, пущенная из ЗРК «Бук», поразила рынок в городе Константиновке.

    Кроме технических, есть и юридические проблемы.

    Решение Народного собрания является прямым нарушением действующего соглашения между Россией и Болгарией о военно-техническом сотрудничестве, заключенного в 2002 году. Согласно ему, передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего сотрудничества, недопустима без получения предварительного согласия России. Впрочем, такова общемировая практика в международной торговле вооружениями.

    «Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права», – заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

    Решение парламента уже вызвало резкий комментарий президента Болгарии Румена Радева: «Правительству и Народному собранию следует развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее как донора для иностранных армий».

    Впрочем, в парламентской республике мнение президента значит немного – следовательно, неуправляемые С-300 в скором времени все-таки попадут на Украину. А значит, Украина продолжит убивать собственных граждан старым советским оружием.

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